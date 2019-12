Agenten in Alabama poseren met afgepakt karton van daklozen mvdb

31 december 2019

11u21

Bron: The Guardian 0 Een foto waarop twee Amerikaanse agenten lachend poseren met kartonnen borden waarmee daklozen aan kruispunten bedelen, gaat viraal. De agenten verbonden aan een korps in de stad Mobile (Alabama) plakten de stukken karton samen en creëerden zo naar eigen zeggen een ‘daklozendeken’. De korpsleiding heeft zich geëxcuseerd voor de uitschuiver.

De bewuste Facebookpost is verwijderd, maar zweeft nog online rond. “Wil iedereen in het 4e district een vrolijk kerstfeest wensen, vooral onze kapitein. Ik hoop dat u geniet van ons ‘daklozendeken’”, luidt de bijhorende tekst. Bedelen op straat in Alabama is verboden. Dat neemt niet weg dat veel daklozen aan verkeerslichten postvatten en er met een geschreven boodschap op een stuk karton de automobilisten om wat kleingeld vragen. De twee agenten noemen zich de ‘panhandle (straattaal voor bedelen, red.) patrol’. De kartonnen borden die ze in beslag namen, hielden ze klaarblijkelijk bij.



Korpschef Lawrence Battiste excuseerde zich maandag namens het korps voor het “ongevoelig gebaar.” “Hoewel tegen bedelen moet worden opgetreden, is het nooit onze bedoeling geweest om te lachen met mensen die slachtoffer zijn van dakloosheid,” klinkt het.



Enkele Facebookgebruikers vinden de excuses ruim onvoldoende. “De agenten moeten aan de de deur gezet, het hele korps moet onmiddellijk een training gevoeligheid volgen. Dit is schandalig”, luidt het.

