Agenten houden meisje van 11 onder schot in schokkende video TK

11u32

Bron: Huffington Post 0 Twitter Honestie Hodges Het politiekorps van Grand Rapids (Michigan) ligt zwaar onder vuur nu er een video is opgedoken waarin ze op een bedenkelijke manier omgaan met een meisje van 11. Het kind werd onder schot gehouden en in de boeien geslagen.

Honestie Hodges was op zes december toevallig aanwezig in het huis van haar tante Carrie - samen met haar moeder Whitney - toen de politie opdaagde. Ze vertrok net via de achterdeur naar de winkel en kwam oog in oog te staan met de agenten. Die bevalen haar meteen om haar handen in de lucht te steken en zich om te draaien terwijl ze haar onder schot hielden. Daarna moest het verbouwereerde kind achterwaarts op hen aflopen en werd ze in de boeien geslagen.

Het meisje panikeert op het moment dat ze de handboeien voelt en begint angstig te schreeuwen. De agenten reageren met een bitse 'Stop met roepen' en proberen haar uit te leggen dat ze niet gearresteerd wordt. Toch moet ze geboeid in de politiewagen plaatsnemen. Volgens Whitney bleef ze daar huilen en tieren, en smeekte haar moeder om de agenten haar niet te laten meenemen.

Intern onderzoek

Achteraf bleek dat de politie helemaal niet op zoek was naar Honestie of haar moeder, maar naar haar tante. Die werd gezocht in verband met een steekpartij. Het meisje was gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plaats, en had niets gedaan om die reactie van de politie te verdienen. Ze is dan ook helemaal van haar melk. "Ik durf de achterdeur niet meer te openen", vertelde ze in een interview met WOOD-TV. "Ik wilde later detective of agent worden, maar nu wil ik er niets meer mee te maken hebben."

Het korps ligt natuurlijk zwaar onder vuur en wordt bestookt met verontwaardigde reacties. De Chief of Police gaf tijdens een persconferentie toe dat er fouten werden gemaakt en dat er een intern onderzoek loopt. "Een 11-jarige persoon werd op dezelfde manier behandeld als een volwassene, en dat kan natuurlijk niet. Er moet altijd rekening gehouden worden met omstandigheden zoals leeftijd."