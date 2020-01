Agenten hebben het vuur geopend op man (28) die hen met mes bedreigde en “Allah Akbar” riep in Metz KVE

05 januari 2020

16u15

Bron: Belga 32 De politie in de stad Metz, in het noordoosten van Frankrijk, heeft zondag het vuur geopend op een man die hen bedreigde met een keukenmes. De 28-jarige, die volgens de procureur van Metz "Allah Akbar" riep, raakte volgens lokale media gewond in het been en is niet in levensgevaar. Niemand anders raakte gewond.

De man zou volgens lokale media met het mes uit een kruidenierszaak zijn gekomen. Hij stelde zich vervolgens bedreigend op tegenover een politiepatrouille die ter plaatse was geroepen. Nadat de man de bevelen van de agenten weigerde op te volgen, openden die het vuur. Er zouden vier schoten zijn gevallen.



Volgens de procureur van Metz, Christian Mercuri, was de man bij de autoriteiten bekend omdat hij geradicaliseerd was en wegens zijn "persoonlijkheidsstoornissen". Hij bevestigt ook dat de twintiger "Allah Akbar" riep.



Het incident komt er nadat een 22-jarige man in Villejuif nabij Parijs vrijdag een man had gedood en twee vrouwen had verwond met een mes. Ook hij had daarbij volgens het parket "Allah Akbar" geroepen.

