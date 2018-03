Agenten emotioneel door ramptoeristen bij dodelijk ongeluk: "Het had je opa kunnen zijn" Kristianne van Blanken ADN

17 maart 2018

12u02

Bron: AD.nl 0 Een dodelijk verkeersongeval tussen een fietser en een vrachtwagen afgelopen donderdag in het Nederlandse Den Haag heeft agenten van het bureau Jan Hendrikstraat zwaar geëmotioneerd. Niet alleen het ongeval zelf, maar ook de acties van omstanders doen pijn. In een blog blikken ze op emotionele wijze terug. "Het had je opa kunnen zijn..."

Naar aanleiding van het bericht van de meldkamer bereiden de agenten zich onderweg naar het ongeval al op het ergste voor. "Aanrijdingen met fietsers en vrachtwagens, eindigen zelden goed." Eenmaal ter plaatse treffen de agenten een vreselijke situatie aan, iets "wat niemand in zijn geheugen gegrift wil hebben". Ze vangen getuigen op in een café. Net zoals de agenten zijn ook zij aangedaan. "Net zoals de chauffeur, die in shock in de cabine van zijn truck zit."

Woede

Maar dan gebeurt er iets, waardoor de agenten terugkomen op hun redenering dat "niemand zoiets in zijn geheugen gegrift wil hebben". Tot hun grote verbazing zien ze meerdere passanten foto's en video's maken van het slachtoffer. 'Onfatsoenlijk' en 'respectloos' als je het aan de agenten vraagt. Ze stuiten op mensen die de afzetlinten negeren en zonder gêne het plaats delict betreden, terwijl het onderzoek naar de toedracht van het ongeval nog gaande is.

"Er stapt zelfs een bestuurder uit zijn auto die naar het slachtoffer loopt en foto’s maakt", schrijft de politie. "Het enige wat in mij op komt om te zeggen is: Heb je dan echt geen fatsoen in je lijf? Heb je dan echt niet het respect om het slachtoffer NIET te filmen? Ben je dan echt zo een ramptoerist die er op kickt om foto’s van een dodelijke aanrijding aan anderen te kunnen tonen of op social media te slingeren?" Met ingehouden woede sturen de agenten de mensen weg. "Mopperend lopen zij weg omdat ze niet door mogen lopen'', aldus de politie, die later zelfs een klacht ontving van een ontevreden belastingbetaler, die het recht zou moeten hebben om door te lopen.

Er stapt zelfs een bestuurder uit zijn auto die naar het slachtoffer loopt en foto’s maakt. Heb je dan echt geen fatsoen in je lijf? Agenten bureau Jan Hendrikstraat

Bizar

Een bizarre wending na een vreselijk ongeval, dat niet alleen op de betrokkenen, getuigen en nabestaanden een grote impact heeft gehad, maar ook op de agenten zelf. Daarom treden zij met hun emotionele verhaal naar buiten en proberen zij mensen van één ding bewust te maken: "Het had je opa kunnen zijn..."

