Agenten die ongewapende zwarte man doodschoten in tuin grootmoeder in VS worden niet vervolgd lva

03 maart 2019

01u10

Bron: Belga, BBC 0 Twee politieagenten die vorig jaar in Sacramento in de Amerikaanse staat Californië, de ongewapende zwarte man Stephon Clark doodschoten in de tuin van zijn grootmoeder, worden niet vervolgd. Dat hebben de gerechtelijke autoriteiten gemeld, aldus CNN.

De 22-jarige Stephon Clark werd op 18 maart 2018 zeven keer geraakt door kogels, waarvan er drie hem in de rug raakten, zo bleek uit een autopsie door een lijkschouwer in Sacramento County. Een forensisch expert die door de familie van de man werd aangesteld, verklaarde dat de man acht keer geraakt werd, waarvan zes keer in de rug.

De man was ongewapend op het moment van de feiten. De agenten die op hem schoten verklaarden dat ze dachten dat hij een wapen op hen richtte, maar het bleek om een gsm te gaan.

De agenten worden uiteindelijk niet vervolgd, zo luidt het verdict van procureur Anne Marie Schubert na maandenlang onderzoek naar het incident. “Is er een misdaad gepleegd?”, aldus Schubert aan de pers. “Het is zeker dat een persoon is overleden. Maar het antwoord op die vraag is neen, dus was er ook geen strafrechtelijke aansprakelijkheid.” Het gebruik van geweld was gerechtvaardigd aangezien de agenten vreesden voor hun leven. Ze gingen er namelijk vanuit dat de verdachte gewapend was, aldus Schubert.

Volgens procureur Schubert ging Clark op het moment van zijn overlijden door een moeilijke periode in zijn leven. Hij was er enkele dagen eerder van beschuldigd de moeder van zijn kinderen te hebben aangevallen, en maakte zich zorgen dat hij in de gevangenis zou belanden. Uit de resultaten van toxicologisch onderzoek had Clark het kalmeermiddel Xanax ingenomen en alcohol gedronken. Ook had hij manieren opgezocht om zelfdoding te plegen.

Volgens Schubert had Clark op het moment van de schietpartij veel dingen aan zijn hoofd, al wil ze het fatale incident geen “suicide by cop” noemen, waarbij iemand ervoor kiest zelfdoding te plegen door zich te laten doodschieten door de politie.

Het overlijden van Clark werd een symbool voor de moeilijke relatie tussen de politie en de burgers en voor de raciale spanningen in Sacramento. Na de schietpartij kwam het verschillende dagen tot protesten in de hoofdstad van Californië, en volgens CNN zetten de autoriteiten zich ook nu schrap voor protesten.

De afgelopen jaren zijn er in de Verenigde Staten verschillende gevallen geweest van politiegeweld tegen vaak ongewapende Afro-Amerikaanse burgers. Veel van de politieagenten worden niet vervolgd.