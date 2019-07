Agenten betrappen winkeldief maar betalen boodschappen wanneer ze ontdekken wat in haar tas zit

LDW

08 juli 2019

16u08

0

Een groep agenten uit New York werd vorige week opgeroepen door veiligheidsagenten in de plaatselijke Union Square Whole Foods supermarkt. De veiligheidsagenten hadden een vrouw tegengehouden die dingen uit de supermarkt probeerde te stelen.