Agenten betrappen vrouw op winkeldiefstal en betalen haar rekening nadat ze in haar tas gekeken hebben KVDS

08 juli 2019

14u17

Bron: The Independent, The New York Post 10 Buitenland Drie agenten van de politie van New York (NYPD) hebben hun hart getoond toen ze een vrouw betrapten op een winkeldiefstal. Toen ze in haar tas gekeken hadden, besloten ze om haar niet op te pakken, maar haar rekening te betalen. Een foto die een andere klant nam van het emotionele moment, werd op Twitter al duizenden keren geliket.

Het tafereel speelde zich donderdag af in een vestiging van supermarktketen Whole Foods in Manhattan. De agenten waren met hun fiets op patrouille en toen ze Union Square passeerden, besloten ze snel iets te halen om te lunchen in de winkel. Beveiligingsagenten spraken hen aan omdat ze net een vrouw hadden zien stelen.

Doosjes

“Ik vroeg haar wat er aan de hand was”, aldus inspecteur Louis Sojo achteraf op een persconferentie. “Ze vertelde me dat ze honger had. Ik keek in haar tas en zag drie kartonnen doosjes met eten dat ze uit het buffet geschept had. We besloten met één blik naar elkaar dat wij ervoor zouden betalen. Ik vond het helemaal niet zo een big deal, maar ze was erg emotioneel dat we dat voor haar deden. Ze kon zelfs niet meer spreken. Het enige wat ze nog kon uitbrengen was: ‘dank je’.”





Het moment dat de vrouw haar gezicht snikkend in haar handen verbergt, werd vastgelegd door een andere klant in de winkel, die het beeld deelde op Twitter. (lees hieronder verder)

This woman was being held by security.

She had food in her bag she didn’t pay for.

When the NYPD showed up, they paid for her food.



Happy 4th…! #July4th #FourthOfJuly #NYPD pic.twitter.com/zWHV1Fn1Wg paul bozymowski(@ pboz) link

Volgens de agenten gebeurt zoiets wel vaker bij de politie, maar gaat het doorgaans ongemerkt voorbij. Ze hadden deze weerklank dan ook niet verwacht. “Ik doe dit werk al 22 jaar en dit is niet de eerste keer dat ik zoiets doe”, aldus Sojo. “Hetzelfde geldt voor mijn collega’s. We doen het niet constant, maar als je naar iemands gezicht kijkt en ziet dat die persoon je nodig heeft en echt honger lijdt, dan kan je daar moeilijk je rug voor keren. Zo zijn we niet opgevoed.”

Goedheid

Hoewel de meeste reacties op de tweet positief zijn, kan niet iedereen het gebaar appreciëren. “Het is dus oké om te stelen”, klinkt het onder meer. Waarop iemand anders reageert: “Ik twijfel er niet aan dat dit deze vrouw zal veranderen. Niet dat ik denk dat ze vroeger niet geloofde in de goedheid van de mens, maar ik denk wel dat ze alles nu in een ander licht ziet. Bravo NYPD.”

En iemand anders voegt daaraan toe: “Ze is een mens en ze heeft het moeilijk. Zoals haar zijn er nog veel anderen die niet weten waar ze hun volgende maaltijd moeten halen. Bedankt aan deze agenten voor hun goedheid.”

“We knew we should be doing the right thing by her.”



You may recognize these officers from a recent tweet from @Pboz. Listen to them explain their heartfelt actions and that they didn’t realize they were being photographed ➡️ https://t.co/d1gtZ7wpqZ pic.twitter.com/RVANQ9PCDj NYPD NEWS(@ NYPDnews) link