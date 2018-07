Agente stampt hoogzwangere vrouw in buik tijdens conflict Arne Adriaenssens

27 juli 2018

10u54

Bron: Fox 0 In Florida werd een politieagente gearresteerd nadat ze een hoogzwangere vrouw in de buik stampte. Ze wilde zo wraak nemen op de partner van het slachtoffer.

Agente Ambar Pacheco (26) werd woensdagavond in Miami Beach, Florida opgepakt nadat ze een acht maanden zwangere vrouw in de maag had gestampt. De politieagente gaf haar misdrijf misdrijf meteen toe toen ze aangehouden werd door haar collega’s.

Enkele dagen eerder zou de vriend van het slachtoffer Pacheco’s broer in zijn gezicht hebben gestampt. Vervolgens leefde Ambar haar woede uit op zijn hoogzwangere vriendin. Ze zou haar hebben toegeroepen dat ze ervoor ging zorgen dat de vrouw meteen ging bevallen.

Pacheco, die sinds een jaar bij het korps werkte, werd meteen bedankt voor bewezen diensten waarna er een onderzoek naar haar werd opgestart.

De aangevallen vrouw werd naar een ziekenhuis in de regio gebracht waar ze enkele uren later beviel. Zowel de moeder als het kind zouden het gezien de situatie goed stellen.