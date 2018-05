Agente schoot de man dood die andere passagier op Duitse trein aanviel met mes Redactie

30 mei 2018

21u14

Bron: Bild, Belga 671 Bij het dodelijke incident in een Duitse trein gisteravond heeft een politieagente een man doodgeschoten die een andere man had gestoken en verwond met een mes. De agente zelf was op dat moment niet in dienst en raakte ook gewond. Dat bevestigde de politie.

De politieagente was wel in uniform, maar was op het ogenblik van de feiten niet in dienst. Ze reageerde op een vraag om hulp van het treinpersoneel, zo vernam het Duitse persagentschap DPA.

Volgens de politie gebruikte de 22-jarige agente haar dienstwapen tegen de aanvaller. Meer details over de betrokkenen en het motief van de aanvaller, maakte de politie niet bekend.

In de krant Bild zegt een politiewoordvoerder dat het niet uitzonderlijk is dat de agente in uniform op de trein zat. "Agenten mogen in uniform met de trein reizen en zijn daarbij ook gewapend", aldus de woordvoerder. Nog volgens de krant had een treinbegeleider via de luidspreker gevraagd naar agenten aan boord, vanwege een ruzie tussen twee mannen.

Er zou geen onmiddellijk verband met terrorisme of islamisme zijn, vernam DPA nog.

De IC 2406 was op weg van Keulen naar Flensburg. Volgens de Duitse federale politie gebeurde het incident gisteravond om 19 uur in het station van Flensburg.

Spoormaatschappij Deutsche Bahn evacueerde het station na het incident. Het spoorverkeer was verschillende uren onderbroken.