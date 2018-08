Agente overladen met lof omdat ze borstvoeding geeft aan baby waar niemand naar omkijkt HR

17 augustus 2018

21u28

Bron: Metro, Facebook 3 Een Argentijnse agente wordt geprezen voor de manier waarop ze in een ziekenhuis een baby in nood te hulp is geschoten. Toen ze de wanhopige kreten van de baby hoorde en zag dat het ziekenhuispersoneel het veel te druk had om zich om hem te bekommeren, vroeg ze of ze hem de borst mocht geven.

Agente Celeste Ayala was dinsdag van wacht aan het kinderziekenhuis Maria Ludovica in Buenos Aires, toen daar een baby werd binnengebracht die leed aan ondervoeding. Toen die wanhopig bleef krijsen, sprak Ayala het ziekenhuispersoneel aan. Maar die waren veel te druk bezig. Daarop vroeg ze of ze hem mocht vasthouden en voeden. Meteen toen ze startte met borstvoeding, kalmeerde de kleine jongen. "Ik merkte dat hij honger had omdat hij voortdurend zijn hand in zijn mond stak", vertelde Ayala aan lokale media. "Dus ik begon hem te knuffelen en gaf hem de borst. Ik vond het triest om hem daar zo te zien liggen. Ik vind dat we als samenleving in de bres moeten springen als kinderen in de problemen zijn."

"Vuil en stinkend"

Ayala's collega Marcos Heredia vereeuwigde het liefdevolle moment. Hij plaatste de foto op Facebook en schreef er bij: "Ik wil dit grote gebaar van liefde voor deze baby die je helemaal niet kende openbaar maken. Je gedroeg je als een moeder, hoewel het ziekenhuis de baby omschreef als "vuil en stinkend", maar daar trok jij je niets van aan." De post werd bijna 100.000 keer gedeeld en kreeg veel lovende commentaren. Ook van het lokale brandweerkorps kreeg Ayala trouwens felicitaties voor haar mooie gebaar.

Volgens lokale media is de baby de jongste in een gezin met zes broers en zussen, en heeft de alleenstaande moeder het moeilijk om rond te komen.