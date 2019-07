Agent wordt 100 meter meegesleurd door gedrogeerde bestuurder Redactie

01 juli 2019

17u55

Bron: KameraOne 2

In Florida is een man aangehouden nadat hij een politieagent heeft meegesleurd langs zijn wagen. De chauffeur werd langs de kant gezet omdat zijn ramen te donker getint waren. Wanneer de agent hem controleerde, rook hij marihuana. De man weigerde de motor af te zetten waarop de agent zijn wapen trok. De chauffeur greep de agent bij de arm en reed richting de snelweg. Na 100 meter te zijn meegesleurd, liet de agent los en viel hij in de berm. De dader vluchtte weg, maar werd later opgepakt. Het is een oude bekende bij de politie die een serieuze straf mag verwachten.