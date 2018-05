Agent wilde 'pedopriester' laten berechten, maar werd door oversten totaal geruïneerd. Bijna vijftig jaar later krijgt Denis eerherstel Karen Van Eyken

08 mei 2018

17u42

De voormalige Australische agent Denis Ryan wilde een pedofiele priester laten berechten. Zijn oversten en de katholieke kerk oefenden druk uit om de zaak te laten vallen. Toen de politieman daar niet wilde van weten, betekende dat het einde van zijn carrière. Nu 50 jaar later heeft de inmiddels 86-jarige man eindelijk eerherstel gekregen en een fikse compensatie.

Denis Ryan wachtte een halve eeuw om gehoord te worden. Als rechercheur in de jaren zeventig bij de politie in Victoria probeerde hij aan zijn meerderen duidelijk te maken dat een prominente priester, monseigneur John Day, meerdere misdienaars had aangerand. In 1972 had hij 12 getuigenissen van slachtoffers verzameld. Maar de superieuren van Ryan - vrome katholieken, waarvan er sommigen dicht bij monseigneur John Day stonden - wilden het niet horen, zo blijkt uit een rapport dat vorig jaar werd opgemaakt.

De hoofdinspecteur beval de agent om het onderzoek te laten vallen. Een andere hoge piet binnen het korps maande Ryan aan om de priester niet aan te klagen. Ze bedreigden hem met een disciplinaire sanctie. De agent verweet zijn oversten dat ze hun loyaliteit tegenover de katholieke kerk belangrijker vonden dan het beschermen van de bevolking en wilde van geen wijken weten.

De priester ontkende alle beschuldigingen en werd nooit aangeklaagd. Hij werd overgeplaatst naar een andere kerkgemeenschap in Victoria, waar hij stierf in 1978.

Ryan werd zelf ook overgeplaatst waardoor hij zijn onderzoek noodgedwongen moest staken. Daarna zag hij zich genoodzaakt om ontslag te nemen. Hij verloor niet alleen al zijn voordelen en zou later geen aanspraak meer kunnen maken op een politiepensioen, het kostte hem ook zijn huwelijk. Hij zei zijn politiedroom met pijn in het hart vaarwel en ging aan de slag als fruitverpakker.

Maar ondanks het inleveren van zijn politiebadge, bleef de ex-agent strijden voor gerechtigheid. Hij wilde aantonen hoe zijn superieuren alles in het werk stelden om het misbruik in de doofpot te stoppen.

Desondanks zouden de bevindingen van Ryan 45 jaar lang liggen stof te vergaren in de politiearchieven. Tot een rapport over kindermisbruik het onderzoek van destijds weer oprakelde en hem volledig in het gelijk stelde.

De regering van de Australische deelstaat Victoria heeft besloten om de voormalige agent te vergoeden voor het onrecht dat hem is aangedaan. De grootte van het bedrag is niet bekendgemaakt maar het zou Ryan moeten toelaten om van een comfortabele oude dag te genieten.

De 86-jarige man is enerzijds opgelucht dat hij na zovele jaren eerherstel heeft gekregen. Anderzijds laten de slachtoffers van destijds hem niet los. "Ik heb er nog steeds nachtmerries over", zegt Ryan. "Ik heb misschien veel onder heel deze zaak geleden, maar wat dan te zeggen van de slachtoffers? Mijn leed vervalt in het niets bij wat hen is aangedaan."