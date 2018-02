Agent was in school aanwezig terwijl schutter alles aan flarden schoot... en hij deed niets kv

23 februari 2018

00u08

Bron: Reuters, Business Insider 0 Terwijl Nikolas Cruz vorige week woensdag de Stoneman Douglas High School binnenviel en er een waar bloedbad aanrichtte, was er een gewapende agent aanwezig op de campus. Die ondernam echter niets om de schutter tegen te houden.

Agent Scott Peterson stond buiten terwijl de schietpartij plaatsvond en ging niet naar binnen om de schutter te confronteren. Dat deelde sheriff Scott Israel van Broward County vandaag mee.

Peterson werkte in de school als 'school resource officer' en stond als dusdanig in voor de veiligheid en misdaadpreventie in de school.

de man nam vandaag ontslag nadat hij te horen kreeg dat hij geschorst zou worden, aldus Israel. De sheriff deelde niet mee of de agent een aanklacht boven het hoofd hangt.

Kritiek

De lokale autoriteiten van Broward County komen steeds meer onder vuur te liggen over de manier waarop de schietpartij van vorige week werd aangepakt.

Vorige week kreeg de FBI al kritiek nadat het bureau toegaf dat het geen gevolg had gegeven aan een tip toen een kennis van Cruz hen in januari had verteld dat Cruz het “verlangen om te doden” had geuit. Bovendien was de FBI er ook van op de hoogte dat een zeker Nikolas Cruz op YouTube had gezegd dat hij een schoolschutter wilde worden.

Een buur van Cruz vertelde daarnaast ook aan de krant Miami Herald dat Cruz de politie al tientallen keren over de vloer had gehad voor de schietpartij en de familie bij wie de jongen woonde zei dat hij anderen had bedreigd met een vuurwapen.

In 2016 werd Cruz onderzocht door een sociale dienst van de staat die hem eventueel had kunnen aanhouden, maar de jongeman werd toen niet-gevaarlijk bevonden.

Cruz postte op sociale media ook meerdere foto’s waarin hij pochte over zijn wapens.

Nadat de schietpartij uitbrak, had de politie minstens 45 minuten nodig om Cruz te kunnen identificeren op bewakingsbeelden. Vervolgens duurde het nog een half uur vooraleer hij in de boeien kon geslagen worden.

Sheriff Scott Israel deelde woensdag mee dat zijn agenten voortaan gewapend zullen zijn met geweren op schoolcampussen. De gewapende agent die op 14 februari aanwezig was op de Stoneman Douglas High School, heeft Cruz echter nooit gezien.

