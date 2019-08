Agent veroorzaakt ophef door vrouw in de buik te slaan tijdens protest in Moskou ttr

12 augustus 2019

18u08

Bron: Reuters 0 buitenland Tienduizenden betogers kwamen zaterdag voor de vierde keer op straat in Moskou. Ze protesteerden tegen de uitsluiting van de oppositie bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Zeker 178 demonstranten werden opgepakt in de Russische hoofdstad. Op sociale media circuleren videobeelden waarin te zien is hoe een agent een jonge vrouw in de maag slaat. Dat bericht persagentschap Reuters vandaag.

Russische agenten slepen de 26-jarige Daria Sosnovskaya in de richting van een politiebus, zo is te zien in een video op sociale media. Terwijl de jonge vrouw zich probeert los te rukken, geeft een van de agenten haar een stomp in de maag. Sosnovskaya heeft intussen klacht ingediend tegen de agent die haar hardhandig aanpakte. De politie van Moskou weigert voorlopig commentaar te geven op het incident.

Het filmpje veroorzaakte inmiddels heel wat ophef. De in Rusland populaire zanger Egor Krid, die meer dan 10,7 miljoen volgers heeft op Instagram, deelde de beelden van het voorval op zijn pagina. “Wat voor een rotzak moet je zijn om iemand van het vrouwelijke geslacht aan te raken”, schreef hij. “Het kan me niet schelen wat ze deed. Dit moet gewoon niet gebeuren”.

Ook mensenrechtenadvocaat Pavel Chikov veroordeelde het geweld. Hij loofde zelfs een beloning van 100.000 Russische roebel (omgerekend zo’n 1.362 euro) uit voor wie de agent kon identificeren.

This is the moment a Russian policeman punched Daria Sosnovskaya, one of dozens arrested in Moscow on Saturday. Since July 27, when riot police donned balaclavas to clamp down on protests, identifying the most violent among them has become far harder. pic.twitter.com/H5NcgNQzhI Matthew Luxmoore(@ mjluxmoore) link

Geweld

De demonstranten zijn boos omdat meerdere oppositieleiders niet mogen meedoen aan lokale verkiezingen in de Russische hoofdstad. Sommige mensen hielden afbeeldingen omhoog van activisten die zijn opgepakt bij eerdere demonstraties. “Ik ben woedend om dit gebrek aan rechtvaardigheid op alle niveaus. Ze sluiten kandidaten uit die het benodigde aantal handtekeningen hadden opgehaald. En ze arresteren mensen die vreedzaam demonstreren”, zei een 60-jarige vrouw.

De Russische politie beweert dat er zaterdag twintigduizend mensen op de been waren in de hoofdstad. Reuters heeft het over nog meer demonstranten: zeker zestigduizend. Het zou gaan om de grootste protestactie die de voorbije weken werd gevoerd in Rusland. In totaal werden al tweeduizend mensen opgepakt, bericht persagentschap Reuters. In tegenstelling tot die van zaterdag was de protestactie van vorige week niet toegestaan door de Russische overheid.

De activisten zeggen dat ze komende zaterdag opnieuw zullen protesteren in de straten van Moskou. De opgesloten Kremlincriticus Ilja Jasjin heeft in een brief aan de kiescommissie geëist dat de lokale verkiezingen in Moskou die op 8 september gepland zijn, worden uitgesteld.

