Agent vergeet dienstwapen in kleedhokje van Décathlon. Wanneer hij terugkeert, is er geen spoor meer van Karen Van Eyken

24 juli 2018

11u04

Bron: Le Parisien 2 Een politieagent uit Parijs vergeet zijn persoonlijke spullen in een vestiging van Décathlon. Zijn dienstwapen wordt niet meer teruggevonden. Een klacht wegens diefstal is ingediend.

Afgelopen zaterdag rond 17 uur gaat de man, die op dat moment geen dienst heeft, naar de Décathlon in Brétigny-sur-Orge. De agent koopt kleren maar vergeet zijn tas - met daarin zijn dienstwapen, lader en identiteitsdocumenten - in het kleedhokje.

Wanneer hij het verlies van zijn persoonlijke bezittingen opmerkt, keert hij in allerijl terug naar de winkel maar de tas blijkt verdwenen. Hij waarschuwt de bewakers waarna deze overgaan tot een fouillering van de aanwezige klanten. Maar de actie levert niet het verhoopte resultaat op.

"Ik verliet de winkel rond 19u20 en had een rugzak en sweatshirt gekocht voor mijn vakantie in augustus", vertelde een klant. "Ik was verrast dat ze al mijn spullen doorzochten. Toen ze zagen dat alles in orde was, mocht ik gaan. Toen ik hen vroeg naar de reden voor deze strenge controle, vertelden ze me dat ze op zoek waren naar een bepaald object."

Een bron bij de politie heeft verklaard dat de agent "het zal mogen komen uitleggen". Daarnaast werd een onderzoek geopend naar de diefstal van het dienstwapen.