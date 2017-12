Agent uit tv-programma 'Road Wars' overlijdt bij crash mvdb

11u10

Bron: Mirror 0 YouTube Agent James 'Dixie' Dixon. James Dixon, een agent die bij ons te zien was in de Britse reality-reeks 'Road Wars' op 2BE (Q2), is gisternamiddag bij een verkeersongeval tijdens zijn shift om het leven gekomen. Het korps Thames Valley Police meldde het overlijden op Facebook . De korpsleiding heeft hun medeleven betuigd aan collega's, vrienden en familie.

Dixon was als motoragent op pad en kwam op een baan in Wargrave, een dorp ten westen van Londen, in botsing met een persoonsvoertuig. Dixon en een 91-jarige vrouw die als passagier in de wagen, zat overleefden de crash niet. De vrouw die aan het stuur van de auto zat, raakte zwaargewond. Ze is naar het ziekenhuis overgebracht. De precieze omstandigheden van het ongeluk worden onderzocht.

James Dixon, bijgenaamd 'Dixie', was drie seizoenen lang te zien in de reality-reeks waarin politie-interventies op Britse wegen werden gevolgd. Hij vormde er een duo met agent Martin York, 'Yorki' voor de vrienden.

De succesvolle serie op de commerciële omroep Sky1 liep van 2003 tot en met 2010. Dixon maakte tussen 2006 en 2008 zijn opwachting in de reeks. 2BE, de voorloper van Q2, zond Road Wars uit in 2011.

