Agent stuurt naakte selfies naar arrestante en komt er vanaf met

5 dagen schorsing mvdb

27 april 2018

20u17

Bron: Pittsburgh Post-Gazette 1 Een Amerikaanse politieagent die naakte selfies stuurde naar een vrouw die hij had opgepakt wegens rijden onder invloed, komt er vanaf met een schorsing van vijf dagen. Agent Dominic DeJulio (30) wordt niet gerechtelijk vervolgd omdat de 40-jarige vrouw geen klacht tegen hem wil indienen.

De vrouw liep op 25 augustus 2017 tegen de lamp bij een alcoholcontrole in het plaatsje Emsworth (Pennsylvania). Agent DeJulio liet haar blazen en trok haar rijbewijs tijdelijk in. In oktober verscheen ze voor de rechter wegens het dronken rijden. In de dagen na de zitting stuurde DeJulio haar enkele naakte selfies. Op één foto was zijn penis in erecte toestand te zien. De vrouw was daar allerminst mee gediend en veranderde van telefoonnummer.

Na een nieuwe zitting escorteerde hij de vrouw naar haar auto en bekende hij in dronken toestand de foto's te hebben gestuurd. Door inzage in de gerechtelijke documenten verkreeg hij naar nieuwe telefoonnummer. Enkele weken later stuurde hij naar dat nummer een selfie waarop te zien is hoe hij poedelnaakt in een kleedkamer van de politie staat.

De vrouw diende geen klacht in waardoor er geen gerechtelijke vervolging komt. DeJulio die sinds 2015 bij het politiekorps werkt, werd vijf dagen geschorst zonder loon. De man moet nog een psychologisch onderzoek ondergaan, maar is inmiddels opnieuw aan het werk. De vrouw die positief blies bij de alcoholcontrole, wordt ook niet verder vervolgd. De aanklachten tegen haar zijn gisteren ingetrokken. Een woordvoerder van het parket in Allegheny verklaarde aan de Pittsburgh Post-Gazette dat justitie zo wil vermijden dat de vrouw opnieuw oog in oog komt te staan met agent DeJulio.