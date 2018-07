Agent schiet 11 keer door eigen voorruit tijdens wilde achtervolging Arne Adriaenssens

17 juli 2018

15u12

Bron: LVMDP 0 Een agent schoot tijdens een gevaarlijke achtervolging 11 keer al rijdend door zijn voorruit. Hij volgde twee verdachten van moord op gevaar voor eigen leven.

In Las Vegas heeft een politieagent zijn leven op het spel gezet in een wilde achtervolging. Voor hem reden twee moordverdachten die op de vlucht waren. Terwijl het tweetal tegen een razende snelheid door de straten scheurde, schoten ze op de agent in hun kielzog.

De man kon de wagen van de criminelen moeilijk raken door zijn open zijruit en besloot ten slotte dwars door zijn voorruit te vuren. Hij zal in totaal 11 schoten lossen.

34 keer beschoten

De voortvluchtigen crashten uiteindelijk tegen een school waarna het vuurgevecht doorging op straat. De agent werd 34 keer beschoten, maar kon uiteindelijk één van de verdachten uitschakelen. Hij stierf ter plekke aan zijn verwondingen. De andere inzittende werd opgepakt. Beiden hadden een ellelang strafblad.

Het is erg uitzonderlijk dat agenten hun dienstwapen gebruiken vanuit een rijdend voertuig. “Dat is enkel toegestaan als er mensenlevens in gevaar zijn”, zegt de woordvoerder van de politie van Las Vegas. De agent wordt nu alom geprezen voor zijn moed en sterk politiewerk.

De video (die met de bodycam van de agent gefilmd werd) werd door het politiekorps op internet gezet om “een goed beeld te geven van de gevaren waarmee agenten elke dag te maken hebben”.