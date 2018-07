Agent redt man van aankomende trein Gunter Van Stappen

25 juli 2018

18u32

Bron: VTM Nieuws 3 In het Amerikaanse Perth Amboy, in de staat New Jersey, heeft een agent een man van een aankomende trein gered. De agent achtervolgde de man op de rails en probeerde zijn aandacht te trekken. De bodycam van de agent legde alles vast op beeld.

Het is voorlopig nog onduidelijk wat de man op de sporen deed, maar hij maakte een verwarde indruk. De politie had de treinbestuurder ook al het signaal gegeven om te stoppen. Volgens de agent was de man erg dankbaar na de reddingsactie.