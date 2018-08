Agent redt 3-jarig kind uit hete auto: "Ik voelde geen hartslag"

21 augustus 2018

08u10

Bron: VTM Nieuws 0 Een politieagent uit de Amerikaanse staat Florida heeft een 3-jarig kind gered uit een hete auto. Hij deed zelf zijn verhaal voor de camera en hoopt dat het filmpje mensen doet inzien dat ze kinderen niet alleen mogen achterlaten in de auto.

De politie deelde de dashcambeelden van de agent die het meisje uit de auto haalt en naar de politiewagen draagt om nadien naar het ziekenhuis te brengen. “Ik voelde geen hartslag toen ik haar vond in de auto”, vertelt de agent. “Ik dacht niet dat ze nog leefde toen ik haar droeg.”



Het meisje heeft het gelukkig overleefd. Haar dokters zeggen dat het kind veel geluk heeft gehad dat de agent zo snel gehandeld heeft. Mocht ze nog langer in de auto gezeten hebben, had ze het waarschijnlijk niet overleefd. De moeder wordt aangeklaagd en wacht op haar proces.

