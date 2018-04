Agent Orange: ruim veertig jaar na de oorlog is miljoen Vietnamezen misvormd of ziek door Amerikaans ontbladeringsmiddel LB

03 april 2018

17u25

Bron: news.com.au 0 Tussen 1961 en 1971 sproeiden Amerikaanse troepen meer dan 80 miljoen liter onkruidverdelger over Vietnam. Meestal ging het om Agent Orange, een ontbladeringsmiddel dat het dodelijke dioxine bevat. Meer dan veertig jaar na het einde van de oorlog is het smerige goedje nog lang niet uitgewerkt. Volgens het Rode Kruis lijdt ruim een miljoen Vietnamezen aan gezondheidsproblemen of misvormingen, 150.000 van hen zijn kinderen. Het gif zal nog zes tot twaalf generaties lang de genetische code verstoren. Vanavond brengt de Australische zender SBS een schokkende reportage over de gevolgen van Agent Orange.

Met het herbicide verwoestten de Amerikaanse troepen bossen en gewassen die als beschutting dienden voor de Noord-Vietnamese troepen en de Vietcong. Later werd aangetoond dat het middel, dat zijn naam dankt aan de oranje streep op de vaten waarin het werd getransporteerd, voor kanker, aangeboren afwijkingen, immuunziektes, leveraandoeningen en ernstige psychologische en neurologische problemen leidt. Het goedje zit nog altijd in het ecosysteem in Vietnam: in de bodem en in de vis uit rivieren die mensen eten.

De soldaten ademden het gif in, waarna ze uit hun oren begonnen te bloeden. Een dag na het sproeien, vielen de bladeren van de bomen Oorlogsveteraan Nguyen Thanh Son

Naar schatting 4,8 miljoen Vietnamezen werden blootgesteld aan Agent Orange, wat resulteerde in 400.000 doden. Oorlogsveteraan Nguyen Thanh Son getuigt tegenover Dateline hoe vliegtuigen het middel over bewoners sproeiden en hoe dat tot vandaag een gruwelijke impact heeft.

Bloeden uit de oren

"De soldaten ademden het gif in, waarna ze uit hun oren begonnen te bloeden. Een dag na het sproeien, vielen de bladeren van de bomen. Zo werden onze posities zichtbaar. Dat gif kwam in de grond en het water terecht. Wanneer we kookten of dronken, kregen we die chemische stoffen binnen." Sons dochter is 41 en is zwaar gehandicapt door Agent Orange. Zijn 31-jarige zoon is er blind door geworden.

Aangeboren afwijkingen komen in delen van Vietnam die met Agent Orange werden besproeid drie keer vaker voor dan in plekken die daarvan gespaard bleven. Ongeveer 60 procent van de kinderen in het Hoa Binh Vredesdorp in Ho Chi Ming Stad (het vroegere Saigon, red), de kliniek waar de documentaire werd gefilmd, hebben ouders die direct werden blootgesteld an Agent Orange, tijdens of na de oorlog. Sommige van de kinderen werden door hun ouders afgestaan bij hun geboorte, voor anderen is de kliniek hun thuis voor de rest van hun leven.

Studies hebben aangetoond dat dioxinelevels alarmerend hoog blijven in de bodem, de voeding, het menselijke bloed en de moedermelk van wie in de buurt van voormalige Amerikaanse militaire basissen woont. Nog zes tot twaalf generaties zullen hun genetische code aangetast zien door de dioxine. Dokters in Vietnam vrezen dat met dioxine besmette ouders aangetaste genen doorgeven aan hun kinderen, in het bijzonder omdat in delen van het land besmettingsgraden worden opgetekend die 350 keer hoger liggen dan de internationale veiligheidsnorm.