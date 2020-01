Agent moest gorilla doodschieten na brand in apenverblijf Duitse Zoo KVE

15 januari 2020

07u02

Bron: Bild 0 Bij een tragische brand in het apenverblijf van de zoo in het Duitse Krefeld tijdens oudejaarsnacht kwamen meer dan dertig dieren om het leven. Nu blijkt uit een bericht van het ministerie van Binnenlandse Zaken dat een agent een zwaargewonde gorilla heeft moeten doodschieten.

In het apenverblijf van de dierentuin verbleven orang-oetans van Borneo, westelijke laaglandgorilla’s, chimpansees, klauwapen, agoeti’s en vogels. Een brand legde het hele gebouw in de as. Tijdens de brand stonden agenten met machinepistolen rond het apenverblijf opgesteld om desnoods gewonde of panikerende dieren een halt toe te roepen om alzo de hulpdiensten te beschermen.

De dierenartsen gingen ervan uit dat er geen overlevende dieren waren, maar tegen acht uur ‘s morgens, op nieuwjaarsdag, werden er toch nog twee zwaargewonde dieren aangetroffen: een orang-oetan en een gorilla. Maar ze konden niet meer gered worden.

De orang-oetan kreeg daarop van de dierenarts een spuitje. Een agent heeft de zwaargewonde gorilla met meerdere schoten moeten doodschieten omdat het de dierenarts niet lukte om het dier te laten inslapen.

Als bij wonder werden ook nog twee levende dieren gevonden. De dierentuin deelde op sociale media mee dat twee chimpansees, Bally en Limbo, de vlammen als bij wonder hadden overleefd. “Het is een mirakel... ze zijn enkel lichtgewond en worden momenteel verzorgd”, klonk het. Volgens de meest recente berichten stellen Bally en Limbo het goed.

De hulpverleners, agenten en medewerkers van de dierentuin kregen na de brand ondersteuning van psychologen omdat de emotionele belasting “immens” was geweest, verklaarde het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Op het terrein van de zoo trof de politie enkele wensballonnen aan. Een moeder en twee volwassen dochters hebben ondertussen toegegeven dat ze vijf wensballonnen lieten opstijgen tijdens oudejaarsnacht terwijl dit verboden was. De politie gaat ervan uit dat de Thaise lantaarns de brand hebben veroorzaakt. Een ballon was op het dak van het apenverblijf terechtgekomen. De vrouwen worden verdacht van onvrijwillige brandstichting.

