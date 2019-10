Agent in VS die promotie misliep wegens geaardheid, krijgt bijna 20 miljoen dollar ttr

29 oktober 2019

16u06

Bron: The Guardian, CNN 0 Buitenland Een Amerikaanse agent heeft een rechtszaak tegen het politiekorps in de Amerikaanse staat Missouri gewonnen. Hij krijgt een schadevergoeding van 19,9 miljoen dollar (omgerekend zo’n 17,9 miljoen euro) omdat hij het slachtoffer werd van discriminatie op het werk. Zo kreeg hij onder meer te horen “dat hij zijn homogedrag moest verminderen als hij ooit kans wilde maken op een hogere positie”.

Keith Wildhaber heeft in 2017 een rechtszaak aangespannen tegen het politiekorps van Saint Louis in de Amerikaanse staat Missouri nadat hij werd gediscrimineerd op de werkvloer. De man verklaarde dat hem meerdere keren werd gevraagd om “zijn homogedrag te verminderen”. Anders zou hij nooit gepromoveerd worden, zo klonk de verklaring van de korpschef. Bovendien werd Wildhaber geïntimideerd door het politiehoofd toen hij zijn plannen kenbaar maakte om aangifte te doen. Een getuige bevestigde in de rechtbank de wantoestanden binnen het korps.

De agent krijgt 1,9 miljoen dollar (omgerekend zo’n 1,7 miljoen euro) als schadevergoeding voor discriminatie en 1 miljoen dollar (0,9 miljoen euro) als schadevergoeding voor intimidatie. Daarnaast moet het korps nog een boete betalen van 17 miljoen dollar (15,3 miljoen euro). De rechtbank wil met de civielrechtelijke boete duidelijk maken dat discriminatie niet ongestraft kan blijven. “Als men in dit land discrimineert, dan betaalt diegene daarvoor een hoge prijs”, luidde het in de rechtbank.

Het korps laat in een reactie weten dat het nieuwe leden aan het bestuur wil toevoegen. “Onze politiedienst moet een plaats zijn waar elk lid van de gemeenschap wordt gerespecteerd en met waardigheid wordt behandeld. Werknemers moeten promotie krijgen op basis van hun verdiensten”, klonk het. “Iedereen moet zich welkom voelen bij ons. De organisatie moet van boven tot onder onder de loep genomen worden.”