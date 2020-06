Agent in Seattle spuit pepperspray op groepje vreedzame betogers en raakt zevenjarig jongetje in het gezicht kv

15 juni 2020

20u13

Bron: The Guardian 10 Een groepje mensen dat in Seattle deelnam aan een vreedzaam protest, is door een politieagent bespoten met pepperspray. Onder de deelnemers waren een vader en zijn zevenjarige zoon. Het kind kreeg het bijtende spul recht in het gezicht. Dat meldt The Guardian. De man die daar videobeelden van maakte, bracht twee dagen in de cel door. Uit vergelding omdat de video viraal ging, zeggen critici.

Mando Avery, zijn vrouw Shenelle Williams en hun zoontje namen op zaterdag 30 mei samen met andere leden van zijn Afro-Amerikaanse familie deel aan het protest tegen racisme en politiegeweld in de stad Seattle. Het was een vreedzaam protest, waarop nog andere gezinnen aanwezig waren. Ze hadden die zaterdag net een gebed opgezegd met leden van hun kerkgemeenschap toen plots een politieagent pepperspray afvuurde op de demonstranten. Zijn zevenjarige zoontje werd daarbij geraakt en schreeuwde het uit.

Melk

De 34-jarige kapper Evan Hreha, die eveneens ter plekke was, filmde hoe het kind zich schreeuwend aan zijn vader vastklampte. Hreha confronteerde vervolgens de agent en vertelde hem dat hij de beelden zou verspreiden via sociale media.



Op de beelden is ook te zien hoe andere betogers woedend vragen waarom de politieagenten een kind moedwillig pepperspray in het gezicht spuiten en geen poging ondernemen om het jongetje ter hulp te schieten. Andere aanwezigen goten melk over het gezicht van het kind om de pijn te verzachten, en boden water aan.

“Agent viseerde mijn kind”

Het jongetje is getraumatiseerd en heeft nog steeds pijn van de chemische brandwonden op zijn gezicht. Volgens Avery werd zijn zoon geviseerd. Of de agent een voorbeeld wilde stellen of zijn zoontje wilde bang maken, weet de vader niet, maar de agent is er alleszins in geslaagd, zegt hij. Waar de vader nog het boost om is, is dat er vlakbij agenten en eerstehulpverleners stonden die niet eens kwamen helpen. “Geen enkele agent, die betaald wordt om te beschermen, besloot om op te staan, de gelederen te verbreken en dit kind te helpen. Ik begrijp niet hoe ze ’s nachts ook maar een oog kunnen dichtdoen.”

Het gezin heeft nu een advocaat in de arm genomen. “We willen gewoon opkomen voor wat juist is”, zegt Avery. “Uiteindelijk zullen onze jongens mannen worden en onze dochters vrouwen. En dan zullen ze te maken krijgen met rassenongelijkheid. Genoeg is genoeg. Black Lives Matter.”

Maker van beelden gearresteerd

Hreha, die de videobeelden maakte, bleef in de daaropvolgende dagen deelnemen aan de betogingen, terwijl de schokkende beelden die hij had gemaakt van het schreeuwende jongetje viraal gingen. Een week na de feiten wandelde hij naar huis nadat hij een vriend had geholpen met het uitdelen van gratis hotdogs, toen hij werd omsingeld door een groepje van minstens zeven politieagenten. Ze vertelden hem dat hij met een laser in de ogen van een andere agent had geschenen, arresteerden hem en gooiden hem in de cel. Hreha bleef de agenten vertellen dat hij geen laserlampje had en de hele dag had doorgebracht aan het hotdogkraam, maar hij mocht toch niet vrij op borg en verbleef uiteindelijk twee dagen in de cel.

Volgens zijn advocate Talitha Hazelton werd er echter geen klacht tegen hem ingediend en is er geen aanwijzing voor enige “documentatie met een verhaal over het incident dat zogezegd de arrestatie rechtvaardigde”. Hreha is ervan overtuigd dat hij werd gearresteerd omdat zijn video viraal ging.

Het Office of Police Accountability van Seattle, dat toezicht houdt op de politie, onderzoekt het pepperspray-incident.

Vorige week maakten de autoriteiten in Seattle bekend dat het gebruik van pepperspray tegen betogers de volgende dertig dagen verboden wordt.