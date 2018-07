Agent ging bijna op hoofdje van in bos verstopte Amerikaanse baby staan

David van der Heeden

11 juli 2018

20u05

Bron: AD.nl 1 "Het is een wonder dat we hem vonden", vertellen Amerikaanse agenten over h et vijf maanden oude jongetje dat gisteren aangetroffen werd in een bos in het westen van Montana. Het zwaar afgekoelde mannetje was zo goed verstopt dat agenten bijna op zijn hoofdje gingen staan, meldt ABC News.

Politieagenten van Missoula County kwamen omstreeks acht uur ’s avonds in actie, nadat bezoekers van het nationale park Lolo melding hadden gemaakt van een dreigende man. De 32-jarige Francis Crowley had tussen zijn bedreigingen door geroepen dat er een levende baby in het bos begraven lag. Wat volgde was een hectische en voor velen hartverscheurende jacht door de duisternis.



Crowley, die onder invloed van drugs was en verward overkwam, verklaarde bij zijn arrestatie herhaaldelijk dat hij met zijn auto tegen een bergwand was gecrasht. Als het voertuig anderhalve kilometer verderop gevonden werd, zagen agenten ook een leeg kinderzitje in de auto. Zo’n zevenhonderd meter van de wagen trof men speelgoed, een bus babyvoeding en kleertjes in de struiken aan.

Bijna op zijn hoofdje getrapt

Onderaan een heuvel zagen de zoekende agenten op een gegeven moment een schim van een kinderdraagzak en een luiertas. "We renden ernaartoe, in de hoop daar het kindje aan te treffen", vertelt parkwachter Nick Scholz. Van de baby was echter geen spoor. De mannen zagen wel een pad van platgetrapt gras en volgden het spoor zeker twintig minuten het bos in.



Daar hoorden de agenten een zacht geluid. "Het klonk als een vermoeide en uitgeputte baby die niet genoeg lucht had", beschrijft hulpsheriff Ross Jessop. "Heel zachtjes." Jessop en Scholz gingen op het geluid af. "Het kind lag zo goed verborgen dat ik bijna op zijn hoofdje ging staan." Pas als ze de baby voor een tweede keer hoorden, zagen ze hem liggen en tilden ze hem voorzichtig op.

Aarde onder babynageltjes

De baby lag met zijn gezichtje in de koude natte grond en was "te verzwakt om te huilen", zegt Jessop. Het jongetje moet bij minder dan 10 graden Celsius zeker negen uur in het pikdonkere bos hebben gelegen. Het duurde ongeveer zes uur vooraleer de speurders het nog geen half jaar oude ventje vonden. Zijn handjes waren vuil en er zat aarde onder zijn kleine nageltjes.



Hulpsheriff Jessop, die zelf drie dochters heeft, ontfermde zich meteen over de rillende baby en gaf hem, terwijl hij het jongetje opwarmde, een paar kusjes. Een van de andere speurders rolde het kind in zijn jas en zette hem zijn muts op. De mannen, die zich hadden voorbereid op het ergste scenario, waren versteld over hoe blij en gezond het kereltje na zijn helse avontuur nog was. "Het was een wonder."

Onwerkelijk om hem vast te houden

Tijdens de terugtocht hoeste de baby wat kleine takjes op, maar als hij twintig minuten later naar het ziekenhuis werd gebracht, verkeerde hij in goede conditie. "Om Ross hem met een traan in zijn ogen vast te zien houden, was compleet onwerkelijk", zegt boswachter Scholz. In het hospitaal werd het kind behandeld aan schaafwondjes, voor uitdroging en kreeg het eten.



Crowley, die toegaf drugs te hebben gebruikt, beweerde dat hij het kind na het ongeval in het bos achterliet omdat het te zwaar was om te dragen. "Ik hou van dat verdomde kind", huilde hij gisteren in de rechtszaal. De man smeekte de rechter de jongen niet bij hem weg te halen. Crowley wordt aangeklaagd voor het in gevaar brengen van een minderjarige. De moeder woont vlakbij het natuurpark, maar de band van Crowley met haar en de baby is vooralsnog onduidelijk. Het kind is overgedragen aan jeugdzorg.