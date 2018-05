Agent geeft zijn dochter pak slaag voor lopende camera op schoolsecretariaat Karen Van Eyken

14 mei 2018

09u45

Bron: CBS News 0 Een agent wordt naar een school in Miami geroepen omdat zijn 14-jarige dochter zich misdragen heeft tegenover een leraar. Voor het oog van de bewakingscamera mishandelt hij haar terwijl twee medewerksters van de school doorgaan met hun administratie alsof er niets aan de hand is. De bewuste video van het incident verhit de gemoederen in de Verenigde Staten.

De man is op 19 maart opgepakt en aangeklaagd wegens kindermishandeling. Dat gebeurde op basis van de beelden van de bewakingscamera die pas enkele dagen geleden zijn publiek gemaakt. De korpsleiding heeft de agent geschorst terwijl het onderzoek loopt.

Op de video is te zien hoe de 44-jarige agent, Raymond Rosario, het meisje meermaals slaat met een riem en aan haar haren trekt. Twee medewerksters van het schoolsecretariaat doen ondertussen of hun neus bloedt.

De school heeft afgelopen vrijdag in een verklaring laten weten dat één van de twee vrouwen die bij de mishandeling aanwezig was, te veel angst had om op het moment zelf te reageren omdat ze zwanger was en ze niet wist of de man gewapend was.

Eén van beide vrouwen heeft vervolgens het incident gerapporteerd waarna -volgens de school - de correcte procedures zijn gevolgd. De kinderbescherming werd erbij gehaald en die dienst schakelde op haar beurt de politie in. De school van haar kant blijft het incident verder onderzoeken.