Agent gedood bij schietpartij in Colorado, ook dader overleden

17u58

Bron: Belga, ANP

AFP Archiefbeeld.

Verschillende politiemensen zijn zondag gewond geraakt bij een schietpartij in de Amerikaanse staat Colorado. Dat meldt de politie. Intussen is bekendgeraakt dat een van de agenten overleden is. Ook de dader is waarschijnlijk dood.