Agent gebruikt verkeersregister als datingsite en contacteert minstens 150 vrouwen

11 maart 2019

Bron: wvlt 0 Een Amerikaanse agent heeft jarenlang ongeoorloofd gebruik gemaakt van het centrale verkeersregister. Leonel Marines deed dit om zoveel mogelijk relaties met vrouwen aan te knopen.

De 36-jarige agent verbonden aan het politiekorps van Bradenton (Florida) zou volgens de FBI minstens 150 vrouwen persoonlijk hebben benaderd. Volgens politiechef Melanie Brevan heeft de inmiddels ex-agent zich schuldig gemaakt aan seksuele activiteiten tijdens zijn werkshift.



De man zocht massa's privéadressen op en deinsde er niet voor terug om vrouwen thuis op te zoeken. Hij praatte zich onder een voorwendsel naar binnen en gedroeg zich daarbij erg hardnekkig. De bal ging in juni aan het rollen toen een vrouw klacht indiende.

De man werd in 2012 al korte tijd geschorst omdat hij zich toen ook schuldig maakte aan het onrechtmatig gebruiken van het centrale register. Marines had twaalf dienstjaren op de teller en werd na de nieuwe klacht per direct op non-actief gezet. De dertiger nam in oktober ontslag. “Indien hij dit niet had gedaan, hadden we hem uiteraard zelf ontslagen”, verklaarde politiechef Brevan nog. Het intern onderzoek is afgerond, maar de FBI onderzoekt de feiten verder. De man is voorlopig nog op vrije voeten.