Agent ernstig gewond na sprong uit brandende flat, politie treft lichaam aan Elisa Heisen kv lva

21 juni 2018

21u52

Bron: AD, Belga 26 In een flatgebouw in de Nederlandse stad Utrecht heeft gisteravond een zware explosie plaatsgevonden. Na de explosie is een lichaam gevonden. Ook raakte een politieagent zwaar gewond nadat hij uit het pand sprong om zichzelf in veiligheid te brengen.

De ontploffing gebeurde in een appartement op de eerste verdieping aan de Marshallaan in de wijk Kanaleneiland, meldt de veiligheidsregio. Vervolgens ontstond er brand en ging het appartement in de vlammen op.

"Er zit geen behang meer op de wanden en alle kozijnen liggen eruit", schetste een woordvoerder van de brandweer de situatie ter plaatse. Ook andere verdiepingen van het gebouw hebben schade opgelopen. Op straat liggen glasscherven. Bewoners van zes appartementen brengen de nacht noodgedwongen elders door.

Een politieagent moest uit een raam naar beneden springen om aan de vlammen te ontsnappen en liep daarbij ernstige verwondingen op aan de benen. Twee andere mensen ademden rook in. Ze zijn ter plaatse onderzocht door ambulancepersoneel.

De oorzaak van de explosie is nog onduidelijk. Het gerucht gaat dat de politie afkwam op een melding van een steekpartij en daarom al in de buurt was. Meerdere ambulances en een traumahelikopter zijn opgeroepen. Het werk van de hulpdiensten lokt veel kijklustigen.