Agent en zeven "terroristen" komen om bij schietpartij in Caïro

15 april 2020

02u01

Bron: Belga 0 Bij een schietpartij in de Egyptische hoofdstad Caïro zijn gisteren acht mensen om het leven gekomen, onder wie één politieagent en zeven mannen die volgens het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken lid waren van een terreurcel. Drie andere agenten raakten gewond.

De politie had een tip gekregen over de aanwezigheid van potentiële terroristen in een appartement in de wijk Al-Amiriya, preciseert het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Toen de agenten het appartement binnenvielen ontstond een schietpartij, die verschillende uren duurde. De ordediensten hebben in totaal tien vuurwapens en munitie in beslag genomen in het appartement.

Volgens het ministerie werd de terreurcel geneutraliseerd vlak voor ze een aanslag wou plegen op koptische christenen die het orthodox paasfeest aan het vieren waren.



