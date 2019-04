Agent door eigen verloofde valselijk van verkrachting beticht, zit 5 maanden in cel mvdb

06 april 2019

Bron: News.com.au 0 Een Australische agent heeft vijf maanden onterecht in de cel gezeten na een valse verkrachtingsklacht ingediend door zijn toenmalige verloofde, eveneens een agente. Daniel Jones (toen 25) schreeuwde zijn onschuld uit, maar de collega’s geloofden volop Sarah Jane Parkinson (toen 20). Nu jaren later doet Daniel zijn verhaal aan het Australische tv-programma 60 Minutes.

De politiehondbegeleider zat bijna een half jaar onterecht achter de tralies. Hij neemt het zijn collega’s vooral kwalijk dat er nooit serieus onderzoek is gedaan naar Parkinsons klacht. Haar beschuldigingen werden volop gevolgd. Onderzoek dat hem snel kon vrijpleiten, bleef dus uit.

De twee ontmoetten elkaar op het werk in 2011. Al na enkele maanden volgde een verloving. Jones en Parkinson bleven niet bij de pakken zitten en planden te verhuizen naar hoofdstad Canberra. Zover kwam het uiteindelijk niet, net op de dag van de verhuizing verklaarde Parkinson aan haar collega’s op het politiekantoor dat Jones haar misbruikte. Het leidde enige tijd later tot een klacht wegens verkrachting. Jones belandde zo in 2014 in de gevangenis. Pas maanden later werd duidelijk dat Parkinson leugenachtige verklaringen had afgelegd.

Jones kwam vrij, maar bleef totaal beroerd achter. Parkinson werd zelf aangeklaagd en kreeg in januari 37 maanden. Jones spreekt tegenover 60 Minutes van een “rancuneuze, wraakzuchtige vrouw”. Hij denkt dat zijn oud-verloofde de valse klacht indiende om zo de gehele controle over hun nieuwe woonst te verkrijgen.