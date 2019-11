Agent doodgeschoten bij rellen in Iran, duizendtal mensen opgepakt PVZ

17 november 2019

14u35

Bron: DPA/AFP 0 Bij de onrust in Iran is een politieofficier om het leven gekomen bij rellen in het westen van het land. Dat meldt nieuwsagentschap Isna vandaag. De man stierf zaterdagnacht tijdens een clash tussen ordetroepen en demonstranten in de stad Kermanshah. Zo'n duizend actievoerders werden opgepakt. Dat heeft het Iraanse nieuwsagentschap Fars zondag meegedeeld. Nog volgens Fars, dat dicht bij het Iraanse regime aanleunt, werden zaterdag bij het protest meer dan honderd banken en verschillende winkels in brand gestoken.

Wegens de aanhoudende economische crisis ging de Iraanse regering vrijdag over tot het verhogen van de benzineprijzen en het rantsoeneren van benzine. Op die manier wil Iran, dat af te rekenen heeft met de Amerikaanse sancties, naar eigen zeggen middelen opzij zetten om de sociale uitkeringen te financieren. In verschillende Iraanse steden kwamen vrijdagavond mensen op straat om te betogen tegen de verhoging van de benzineprijzen en ook daags nadien was dat het geval.

De politie-officier is vanuit de menigte doodgeschoten, stelt het semi-officiële persagentschap Isna. De dodentol komt zo op twee. Er zou al minstens één burger gestorven zijn. Isna meldde zaterdag dat overlijden in het zuidelijke Sirjan, zonder verdere details te verschaffen over de doodsoorzaak. Mensen probeerden er brandstofdepots in brand te steken.

In de centrale stad Yazd zijn 40 mensen opgepakt, meldden de agentschappen, opnieuw zonder verdere details. De hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, steunde inmiddels de beslissing van de regering om de benzineprijzen in het Aziatische land te verhogen. Zondag is een buitengewone zitting van het parlement gepland.

Het is alleszins niet vanzelfsprekend om aan informatie geraken. Sinds zaterdagmiddag is de toegang tot het internet op vele plaatsen geblokkeerd. Volgens het ministerie van Telecom werd het internet "beperkt" gedurende 24 uur op aangeven van de nationale veiligheidsraad. Volgens Netblocks, een ngo die de vrije toegang tot het internet monitort, zijn de communicatielijnen in het land bijna volledig onderbroken.

Meer over Isna

Iran

Fars