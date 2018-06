Agent die zwarte vader door garagedeur doodschiet, gaat vrij: familie krijgt 4 dollar schadevergoeding kg

01 juni 2018

11u49

Bron: CNN 3 Een familie uit Florida krijgt een schadevergoeding van 4 dollar nadat vader Gregory Hill Jr. (30) vier jaar geleden werd doodgeschoten door een politieagent. De man stond in zijn garage en had de deur net gesloten toen hij door drie kogels werd geraakt. De feiten gebeurden bovendien voor de ogen van zijn 9-jarige dochter. De jury oordeelt nu dat de agent niet in fout was, tot de totale verbijstering van de familie.

De zaak sleepte nog vier jaar aan nadat de tragedie plaatsvond. In januari 2014 arriveerden twee agenten aan het huis van de familie Hill. Ze hadden een klacht gekregen over geluidsoverlast: een jonge moeder die haar kind kwam ophalen van de school even verderop in de straat, had gehoord hoe er luide muziek schalde uit de garage. Onder andere werd er expliciete rapmuziek gedraaid.

Nadat de agenten op de garagedeur klopten, deed Gregory open. Op dat moment liep het mis, hoewel nog altijd niet duidelijk is wat er precies gebeurd is. Volgens één van de agenten had de man iets vast dat leek op een geweer. Hij riep luid dat de zwarte man gewapend was, waarop Gregory de deur snel weer sloot. Daarop haalde agent Newman zijn eigen pistool boven en vuurde hij vier kogels af op de deur. Eén daarvan bleef steken, terwijl drie anderen Gregory fataal raakten.

Tot overmaat van ramp gebeurde de feiten voor de ogen van Gregory’s dochter, Destiny, die op dat moment op een bankje aan de overkant van de straat zat. Ze was op dat moment 9 jaar.

Help For Gregory Hill JR's Family! https://t.co/0okO57VAy8 Lancelot(@ janole33) link

Zonder de garagedeur te openen, riepen de agenten vervolgens een SWAT-team en een aantal scherpschutters op. Pas daarna gingen de agenten naar binnen en zagen ze dat Gregory om het leven was gekomen. Ze ontdekten dat de man inderdaad een geweer bijhad, maar dat bevond zich in zijn achterzak en was niet geladen.

Ook volgens dochter Destiny, ondertussen 13 jaar oud, waren de handen van haar vader leeg toen hij de garagedeur opende. Bovendien bleek het pistool achteraf vrij van bloedspatten, wat lijkt te bevestigen dat het pistool al die tijd in Gregory's achterzak was gebleven.

99 procent verantwoordelijk

Desondanks oordeelde de jury dat de agent niet verantwoordelijk is voor Gregory’s dood. Zijn leidinggevende, sheriff Ken Mascara, werd voor 1 procent verantwoordelijk geacht, en Gregory zelf was voor 99 procent verantwoordelijk voor zijn eigen dood, zo verklaarde de jury. Onder andere het feit dat achteraf bleek dat Gregory dronken was op het moment van de feiten, speelde mee in hun beslissing.

De familie werd een schadevergoeding van 4 dollar toegewezen: 1 dollar voor de begrafeniskosten en 1 dollar voor elk kind dat de vader achterliet. De drie kinderen zijn nu 7, 10 en 13 jaar oud.

"Black lives don't matter"

John Phillips, de advocaat die de familie vertegenwoordigde, was niet te spreken over de uitspraak. “Dat het lijden van een zwart kind maar een dollar waard is, is precies het probleem met ellende die de zwarte Amerikaan nu doorgaat. Dit zegt: ‘Black lives don’t matter’.”

Phillips plant om een nieuwe rechtszaak te spannen in een hogere rechtbank, of om in beroep te gaan als de zaak wordt geweigerd.

In 2014 Gregory Hill Jr. was murdered by a Deputy in his own garage after he was responding to a noise complaint. No charges were filed & today a jury awarded Hill’s family $1 for funeral expenses & another dollar to each of his 3 kids. $4 is what his life was worth to them. pic.twitter.com/lKYmgsLu86 Simar(@ sahluwal) link