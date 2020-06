Agent die zwarte man doodschoot in Atlanta zit vast

IB RL

19 juni 2020

00u35

Bron: Belga 22 UPDATE De ex-politieman die woensdag in Atlanta werd aangeklaagd voor de moord op de Afro-Amerikaanse Rayshard Brooks (27), is donderdag in gevangenschap geplaatst. De 27-jarige Garrett Rolfe werd opgesloten in een cel in Fulton County, zo blijkt uit de website van de gevangenis. De voormalig agent gebruikte ‘disproportioneel geweld’ volgens openbaar aanklager Paul Howard.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De tweede agent is aangeklaagd voor zware slagen en verwondingen. De tweede betrokken politieagent, Devin Brosnan, is aangeklaagd voor zware slagen en verwondingen. Hij heeft zich donderdag eveneens aangemeld bij de politie, maar is volgens de lokale media op borgtocht vrijgelaten. Hij stemde ermee in mee te werken aan het onderzoek en zou ook bereid zijn om te getuigen tegen zijn vroegere collega.

In de rug geschoten

De dood van Rayshard Brooks deed vorige week het protest tegen politiegeweld en racisme opflakkeren, nadat een tweetal weken eerder al een andere Afro-Afrikaanse man om het leven was gekomen in Minneapolis bij een politiecontrole. Brooks was in slaap gevallen achter het stuur van zijn auto, toen hij in de rij stond te wachten aan een fastfoodrestaurant.

De opgeroepen agenten stelden vast dat hij te veel had gedronken en wilden hem arresteren. Het kwam tot een handgemeen, Brooks greep de taser van een van de agenten en vluchtte weg. Een van de agenten schoot hem in de rug, waarop Brooks aan zijn verwondingen overleed. Een agent is ontslagen, de andere voorlopig geschorst.