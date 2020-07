Agent die zwarte man doodschoot in Atlanta vrij op borgtocht HLA

01 juli 2020

15u39

Een witte voormalige politieman die in de VS is aangeklaagd vanwege het doden van een zwarte man in Atlanta is op borgtocht vrijgelaten. Het gaat om Garret Rolfe, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van Rayshard Brooks , schrijft BBC News.

Rolfe is aangeklaagd wegens moord op de zwarte Amerikaan Rayshard Brooks, die stierf bij een politieactie. Brooks was in slaap gevallen achter het stuur van zijn auto, toen hij in de rij stond te wachten aan een fastfoodrestaurant. De opgeroepen agenten stelden vast dat hij te veel had gedronken en wilden hem arresteren. Het kwam tot een handgemeen, Brooks greep de taser van een van de agenten en vluchtte weg. Een van de agenten schoot hem in de rug, waarop Brooks aan zijn verwondingen overleed.

Half miljoen dollar

De voormalige politieagent heeft in afwachting van zijn proces de gevangenis mogen verlaten, nadat een rechter hem een borgtocht van 500.000 dollar (zo’n 445.000 euro) had opgelegd tijdens een hoorzitting. Op de zitting in de rechtbank vroeg de weduwe van Brooks, Tomika Miller, om geen borg toe te kennen. “Mijn echtgenoot verdiende het niet om te sterven, en ik zou niet in angst moeten leven in afwachting van het proces van de man die mijn echtgenoot vermoordde”, zei de emotionele vrouw. De rechter oordeelde echter dat er geen reden was om aan te nemen dat Rolfe zou vluchten en dat de man geen gevaar vormde voor de samenleving. Na het betalen van de borgsom mag hij onder andere met een enkelband en een avondklok thuis zijn proces afwachten.

‘Bail bonds’

Door het Amerikaanse systeem van ‘bail bonds’, een soort geldschieters, moet een gedetineerde zelf slechts 10 tot 15 procent van het totale bedrag betalen. In ruil vraagt de borgtochtgeldschieter onderpand in de vorm van het huis, de auto of de familiejuwelen van de gedetineerde. Indien de vrijgelaten verdachte opdaagt op het strafproces zijn de voorwaarden van de borgtocht nageleefd en wordt het bedrag terugbetaald.

De dood van Brooks, enkele weken na de dood van George Floyd, zorgde voor hevige protesten in Atlanta. In de VS gaan al weken mensen de straat op om te demonstreren tegen politiegeweld en racisme.

