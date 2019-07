Agent die zwarte man doodde in ‘I can’t breathe’-incident niet vervolgd kv

16 juli 2019

22u26

Bron: ANP, Reuters 2 Er komt geen federale rechtszaak tegen Daniel Pantaleo, de New Yorkse politieagent die met een nekklem verantwoordelijk zou zijn voor de dood van Eric Garner vijf jaar geleden. Dat meldt The New York Times met een beroep op informatie van drie ingewijden bij justitie.

Het besluit om niet tot vervolging over te gaan, komt een dag voor de deadline. Daarmee eindigt het jarenlange onderzoek in deze geruchtmakende affaire, die zorgde voor verdeeldheid bij de autoriteiten en nationaal protest wegens excessief politiegeweld tegen ongewapende Afro-Amerikanen. Indertijd werd onder anderen ook de tiener Michael Brown doodgeschoten.

Gerner (43) werd op 17 juli 2014 op Staten Island aangehouden op verdenking van de illegale verkoop van sigaretten. Enkele agenten werkten hem tegen de grond. Daniel Pantaleo hield hem tegen de regels in in een wurggreep. Hij stopte niet hoewel de verdachte nog uitbracht dat hij geen lucht kreeg: “I can’t breathe”, zei hij. Garner verloor het bewustzijn en overleed op weg naar het ziekenhuis. De arrestatie werd gefilmd. Het tragische incident droeg bij tot de opmars van de Black Lives Matter-beweging in de Verenigde Staten.

Bij de lijkschouwing werd het overlijden van Garner geklasseerd als moord, als gevolg van “compressie van nek (wurggreep), compressie van de borst en de naar voren gebogen positie terwijl hij vastgehouden werd door de agenten”.

De advocaten van Pantaleo beweren echter dat hij niet verantwoordelijk is voor de dood van de man en dat hij geen gebruik maakte van een wurggreep, maar wel van een toegestane “autogordelgreep”, die veranderde toen Garner zich verzette.

“De dood van Eric Garner was een tragedie”, zei Richard Donoghue, hoofd van de politiediensten in vijf New Yorkse districten, vandaag tijdens een persconferentie. “Het is echter de taak van de openbare aanklager om onze beslissingen niet te laten leiden door onze emoties.” Na een langdurig onderzoek kon niet vastgesteld worden of Pantaleo zich opzettelijk schuldig maakte aan wangedrag. Het was Amerikaans minister van Justitie William Barr die uiteindelijk de knoop in de zaak doorhakte.

Sinds de dood van Garner mag Pantaleo voorlopig enkel nog bureauwerk doen. De politie van New York moet nu zelf nog beslissen of Pantaleo een straf verdient voor zijn betrokkenheid bij de feiten. Hij kan vakantiedagen verliezen of ontslagen worden. Een woordvoerder van de politie deelt mee dat de disciplinaire procedure van Pantaleo niet zal beïnvloed worden door de beslissing van de openbare aanklager.

Garners familie reageert erg teleurgesteld op de beslissing en roept het politiekorps op om agent Daniel Pantaleo, die Garner in een wurggreep hield, te ontslaan. “Het ministerie van Justitie heeft ons in de steek gelaten”, reageerde Garners moeder Gwen Carr vandaag tijdens een persconferentie. “Vijf jaar geleden zei mijn zoon elf keer ‘ik krijg geen lucht’ en vandaag krijgen wij geen lucht omdat ze ons teleurstellen.”

Vanita Gupta, die onder president Barack Obama aan het hoofd stond van de Burgerrechtenafdeling van het Amerikaanse ministerie van Justitie en in het begin de zaak-Garner opvolgde, is kritisch voor het gebrek aan actie van haar opvolgers. “Dit is een aanfluiting van gerechtigheid. Mijn hart breekt voor de familie van Eric Garner, die zoveel meer verdient”, reageert ze in een verklaring.

Ook de New Yorkse burgemeester Bill de Blasio reageert teleurgesteld op de beslissing. “Jaren geleden schonken we ons vertrouwen aan de federale overheid om in de zaak op te treden. Die fout zullen we niet meer maken”, zegt hij vandaag.