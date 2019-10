Agent die vrouw in haar eigen huis doodschoot zit vast voor moord Sven Van Malderen RL

13 oktober 2019

15u26

Bron: NBC News, CNN 32 De agent die zaterdag een zwarte vrouw doodschoot in haar eigen woning in Fort Worth (Texas), is maandag gearresteerd en voor moord aangeklaagd. In een verklaring laat de politie weten dat de diender - die inmiddels zijn ontslag heeft ingediend - vastzit in een lokale gevangenis en dat zijn borgtocht op 200.000 dollar is vastgesteld.

De advocaat van de nabestaanden van slachtoffer Atatiana Jefferson, laat op Twitter weten dat de familie "opgelucht” is, maar dat er nog een lange weg te gaan is voor er een einde komt aan een “cultuur van politiegeweld” in Fort Worth.

The family of Atatiana Jefferson is relieved that Aaron Dean has been arrested & charged with murder. We need to see this through to a vigorous prosecution & appropriate sentencing. The City of Fort Worth has much work to do to reform a brutal culture of policing. pic.twitter.com/IG1nZLo1T5 S. Lee Merritt, Esq.(@ MeritLaw) link

De moord

De politieman Aaron Dean reageerde zaterdag in eerste instantie op een oproep van de buur van Jefferson. Die vond het verdacht dat haar voordeur in het holst van de nacht openstond. Toen de agent bij aankomst een silhouet in huis zag, haalde hij meteen de trekker over.

Vijftien minuten nadat agenten ter plaatse gekomen waren, hoorde James Smith plots een schot. Met fatale gevolgen, zou later blijken... Hij zit nu met een verpletterend schuldgevoel. “Ik sta te trillen op mijn benen. Ik ben kwaad, dit is deels mijn fout. Als ik niet gebeld had, zou ze nu nog leven.”

“Handen in de lucht!”

Op de zwaar gemonteerde beelden van de bodycam is te zien hoe de agent in kwestie met getrokken wapen rond het huis loopt en door de ramen kijkt. Plots ziet hij Jefferson. Hij roept dat ze haar handen in de lucht moet steken, maar bijna onmiddellijk erna vuurt hij. Het 28-jarige slachtoffer had geen schijn van kans.

De agent in kwestie ervoer naar eigen zeggen “een dreiging”. De man, die anderhalf jaar in dienst was, heeft ontslag genomen.

In het huis van Jefferson werd uiteindelijk wel een wapen gevonden. Of ze dat op het moment van de feiten binnen handbereik had, is niet duidelijk.

“Dik spijt”

Smith is er het hart van in. “Als je de politie niet meer kan vertrouwen, hoe moet je je hier dan nog veilig voelen? Of moeten we misdadigers anders zomaar hun gangen laten gaan? ‘Als je iets verdachts ziet, verwittig ons’, zeggen ze dan. Wel, daar heb ik nu dik spijt van.”

De zwarte gemeenschap maakt zich zorgen na de zoveelste dodelijke ‘vergissing’. “We zijn die leugens van de politie beu. Blijkbaar is er enkel sprake van een dreiging als iemand met een zwarte huidskleur erbij betrokken is”, stelt pastoor Michael Bell. Of nog: “Laat er geen misverstand over bestaan: ze werd afgeslacht in haar eigen huis. Dit mag niet zomaar passeren. De politie blijft ons vermoorden.”