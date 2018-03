Agent die vergiftigde dubbelspion ter hulp schoot, heeft ziekenhuis verlaten Redactie

22 maart 2018

19u56

Bron: afp/belga 0 De politieagent die na de vergiftiging van de vroegere Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia in Salisbury bij een interventie ook door het zenuwgas was aangetast, heeft het ziekenhuis mogen verlaten, zo heeft de zorginstelling zelf bekendgemaakt.

Directrice Cara Charles-Barks van het ziekenhuis zei dat agent Nick Bailey naar huis kon. Skripal en zijn dochter blijven in een "kritieke maar stabiele toestand".

"Ik realiseer me dat het normale leven voor mij nooit meer hetzelfde zal zijn", zei Bailey in een namens hem voorgelezen verklaring, geciteerd door Britse media.

Een Britse rechter heeft ermee ingestemd dat er bloedstalen van de Skripals mogen worden genomen teneinde die over te maken aan deskundigen van de Internationale Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De rechter vond dat dit in het belang van de twee is en stemde zodoende in met een verzoek dat de Britse regering op 20 maart daartoe had ingediend.

Ook elementen uit de medische dossiers van Skripal en zijn dochter mogen bij de deskundigen belanden.