Agent die knie in nek George Floyd drukte voor de rechter IB

08 juni 2020

04u47

Bron: ANP 0 De agent die tijdens de fatale arrestatie van George Floyd in de Amerikaanse stad Minneapolis minutenlang met zijn knie op de nek van de zwarte Amerikaan drukte, moet vandaag voor de rechter verschijnen. Derek Chauvin werd eerst nog verdacht van doodslag, maar aanklagers stellen nu dat hij schuldig is aan moord.

Chauvin zou zijn daad weliswaar niet met voorbedachten rade hebben gepleegd, maar had op het fatale moment wel de intentie om te doden, aldus de aanklagers. De drie andere agenten die bij de arrestatie van Floyd waren betrokken, worden van medeplichtigheid aan de moord beschuldigd. Zij verschenen donderdag al voor de rechter.

Floyd overleed maandag 25 mei kort nadat hij zeer hardhandig werd aangehouden en gevloerd door vier agenten in Minneapolis. Floyd werd verdacht van het betalen met vals geld en zou zich tegen zijn arrestatie hebben verzet. Chauvin en zijn drie collega's zijn na de dood van Floyd ontslagen en later zelf opgepakt.

Floyds overlijden lokte in de VS en in vele andere landen, waaronder België, protesten uit tegen politiegeweld en racisme.