Agent die hotelkamer schutter Las Vegas moest bewaken, aangehouden voor seksueel misbruik van meisje jv

09 februari 2018

11u05

Bron: Review-Journal, Intellihub 2 Een 38-jarige agent uit Las Vegas is gisterochtend aangehouden op verdenking van ontvoering, mishandeling en seksueel misbruik van een minderjarige. Bret Theil begon het meisje, familie van de man, al op haar zevende te misbruiken. Hij was volgens Intellihub een van de twee agenten die op 1 oktober vorig jaar aan de deur van de hotelkamer van Las Vegas-schutter, Stephen Paddock, geposteerd stonden toen het SWAT-team die inbeukte.

Agent Brit Theil had zich woensdag normaal zelf moeten aangeven voor de zware beschuldigingen tegen hem. In plaats daarvan ging hij zijn slachtoffer bedreigen. Om 19u30 woensdagavond kreeg de politie dan een oproep binnen over een suïcidale man die zich had verschanst ergens in het woestijngebied nabij Corn Creek ten noordwesten van Las Vegas. Na een 'standoff' van tien uur kon Theil gisterochtend om 5u30 eindelijk ingerekend worden.

De aanklachten tegen Theil zijn niet min. Alles samen gaat het om meer dan twintig gevallen van kidnapping, mishandeling en seksueel misbruik van het meisje. De agent zou de vreselijke misdaden in Noord-Las Vegas gepleegd hebben tussen augustus 2005 en januari 2017.

Theil is op staande voet ontslagen. Hij werkte al sinds augustus 1998 bij de politie van Las Vegas. Zijn borgtocht werd gezet op 1 miljoen dollar. Het onderzoek loopt nog.