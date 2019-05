Agent die dakloze vrouw sloeg aangeklaagd Redactie

31 mei 2019

11u54 0

Een politieagent uit Atlanta is aangeklaagd voor het slaan van een dakloze vrouw. Op beelden die iemand met een smartphone maakte is te zien hoe de agent de vrouw herhaaldelijk raakt met zijn wapenstok. Agent Larscheid is nu aangeklaagd op beschuldiging van onder andere zware mishandeling. De openbaar aanklager heropende de zaak nadat de smartphonebeelden opdoken, een maand na het voorval. Het incident gebeurde twee jaar geleden in de winkel aan een tankstation.