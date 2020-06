Agent daalt klif af en redt tweelingmeisjes (2) uit wagen in zee in San Diego Joeri Vlemings

16 juni 2020

12u28

Bron: 10news.com, Fox News 0 San Diego heeft er een held bij: agent Jonathan Wiese. De politieman, 22 jaar in dienst, aarzelde niet toen zaterdagochtend een auto op zijn dak terechtkwam op een rots in de zee bij Sunset Cliffs in San Diego. Hij daalde de klif af, sprong het water in en kon een tweeling van twee jaar en hun vader redden.

De mama van de tweelingzusjes verwittigde zaterdag rond 4.30 uur ‘s ochtends de politie van San Diego dat haar man zelfmoordneigingen had. Hij dreigde ermee met de meisjes van de Coronado Bay Bridge te rijden. De politie schoot meteen in actie en kon het signaal van de gsm van de vader aan Sunset Cliffs in Point Loma oppikken. Een agent zag daar de man tegen hoge snelheid de afgrond inrijden.

Agent Jonathan Wiese kwam als eerste bij de plek van het gezinsdrama. De wagen was op een rots beland en lag op zijn dak. Wiese zag de vader in het water met een van zijn dochtertjes in zijn armen. “Ik heb zelf een dochtertje van twee en ik dacht: ‘Wat als het mijn vrouw en mijn kinderen zouden zijn daar beneden? Dan ga je daar niet blijven staan kijken’”, getuigde Wiese achteraf.

Wiese haalde een koord uit zijn wagen die het SWAT-interventieteam gebruikt voor speciale opdrachten en gespte zichzelf vast. Tegen die tijd was er ook al een vijftal anderen agenten ter plaatse. “Ik wierp hen het touw toe en zei dat ze het moesten vasthouden terwijl ik naar beneden sprong”, aldus Wiese. Hij daalde negen meter van de klif af en zwom met zijn kleren aan naar de drie inzittenden. Hij slaagde erin hen naar de rotsen te slepen.

“I did it because I want to be out there making a difference.” SDPD K9 Officer Wiese https://t.co/SIkFDNhpkG San Diego Police Department(@ SanDiegoPD) link

Een van de twee meisjes was er erg aan toe en gaf geen teken van leven meer. Wiese probeerde mond-op-mondbeademing, wikkelde de tweeling in een deken en met de hulp van de brandweer konden de meisjes naar boven worden gehesen. Een reddingshelikopter bracht hen uiteindelijk naar het ziekenhuis.

De meisjes moesten naar de afdeling intensieve verzorging maar zullen geen blijvende letsels overhouden aan het tragische ongeval. Ook de vader was niet ernstig gewond. Het is niet duidelijk of er een klacht komt tegen hem.

Pas achteraf kreeg Wiese een emotionele klap: “Je doet gewoon wat je moet doen, maar als iedereen veilig is, dan raakt het je wel en wil je gewoon naar huis gaan en je kinderen knuffelen.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.