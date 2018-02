Agent beschrijft hoe moeilijk het is om slecht nieuws te moeten meedelen: "Sorry mevrouw, uw zoon heeft het niet gehaald" Sebastiaan Quekel & FT

17 februari 2018

13u10

Bron: AD.nl 0 Hoe vertel je iemand dat hij ongeneeslijk ziek is? Of dat een zoon of dochter is omgekomen bij een tragisch ongeval? Het 'slechtnieuwsgesprek' is in sommige beroepen een bekend fenomeen. Een Nederlandse agent schreef er een pakkende tekst over.

Hoofdagent Eric, van de politie in het Nederlandse Den Bosch, weet als geen ander hoe het voelt om bij de mensen thuis verschrikkelijk nieuws mee te moeten delen. Hij schrijft er openhartig over op Facebook en ontroert daarmee duizenden lezers.

Een slechtnieuwsgesprek is heftig, puur en verschrikkelijk hard. Al vinden sommige politiemensen het wel een van de mooiste dingen van agent zijn. "Je bent plots van waarde voor een burger, op een moment dat het er echt toe doet. Ook al is er een verlies."

Agent Eric schreef er een indrukwekkende tekst over op Facebook. Daarin blikt hij terug op vier slechtnieuwsgesprekken die hij als agent heeft moeten voeren: de een nog heftiger dan de ander.

Zoon

Het eerste verhaal komt meteen als een mokerslag binnen. Eric vertelt over een jong kind dat een zwaar ongeluk heeft gehad. Aan de ouders moet hij vertellen dat hun zoon het waarschijnlijk niet zal redden. "Ik bel aan. De deur wordt geopend en beide ouders kijken ons aan", blikt Eric terug.

"Zonder tijd te verliezen, vertel ik dat hun kind een ongeval heeft gehad en het zeer waarschijnlijk niet zal redden. Met gillende sirenes rijden we naar het ziekenhuis. Als we daar zijn, komt de vader binnen vijf minuten weer terug bij ons. Zijn houding, zijn blik spreken voor zich. Zijn kind heeft het niet gehaald.”

Of een ander verhaal, waarbij een oudere vrouw al dagen geen contact meer kan leggen met haar zoon. Ook daar slecht nieuws. "Ik bel aan. De centrale deur van de flat wordt geopend. Om sneller bij de woning te zijn, nemen we trap. Het is de middelste verdieping, het duurt even voor we er zijn. De voordeur staat al open. Een oudere vrouw wacht ons op. Zonder iets te zeggen, weet ze het al. Ze kreeg al een paar dagen geen contact met haar zoon. Ze huilt. Niemand wil zijn kind overleven. Pas als haar ander kind er is, vertrekken we."

'Gewone mensen'

Verschrikkelijk nieuws vertellen aan nabestaanden is een belangrijk onderdeel van het politiewerk, schrijft Eric nog. "Zodra wij vertrekken, gaan we weer verder met waar we mee bezig waren of waar we heen worden gestuurd. Een ongeval, geluidsoverlast of buurtonderzoek." Hij vervolgt: "Het is voor ons niet altijd makkelijk om het gesprek direct los te laten en soms beïnvloedt het ons bij het volgende optreden. Wij zijn net als u gewone mensen.”

Het verhaal van Eric maakt veel indruk, blijkt uit de grote hoeveelheid likes en reacties. "Jullie verdienen veel meer”, schrijft iemand. Of ook: "Heel veel respect voor jullie. Wat jullie allemaal moeten doorstaan."