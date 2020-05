Agent aangehouden die knie minutenlang op nek George Floyd hield, nieuwe beelden tonen drie agenten op stikkende man “Dit mag niet ‘normaal’ zijn in het Amerika van 2020", zegt Obama KVDS AW TT

29 mei 2020

19u55 842 Er zijn nieuwe beelden opgedoken van de fatale arrestatie van een zwarte man in de Amerikaanse stad Minneapolis. De 18 seconden durende video is vanuit een ander perspectief opgenomen en toont hoe maar liefst drie politieagenten bovenop de 46-jarige George Floyd zitten, terwijl die smeekt om zijn leven. Een vierde agent kijkt toe. Inmiddels is de agent die zijn knie minutenlang op de nek van George Floyd drukte, aangehouden.



Floyd werd maandagavond opgepakt. Tijdens de interventie duwde een van de aanwezige agenten acht minuten lang zijn knie op de nek van de man, waardoor die geen adem meer kreeg. Tot Floyd het bewustzijn verloor. Hij overleed later in het ziekenhuis.



De agent in kwestie, Derek Chauvin, werd samen met zijn collega's ontslagen, vandaag is uiteindelijk hij opgepakt op verdenking van onvrijwillige doodslag (third degree murder), aldus de procureur. “De agent betrokken in de dood van Floyd, geïdentificeerd als Derek Chauvin, is in detentie geplaatst”, aldus commissaris John Harrington, van het departement van civiele veiligheid van Minnesota. Ook tegen de drie andere agenten loopt een onderzoek, verwacht wordt dat er ook tegen hen aanklachten zullen komen.



Eerder vandaag had de gouverneur van Minnesota, Tim Walz, gezegd dat hij snel gerechtigheid wil. “Het vuur smeult nog in onze straten. De as is symbolisch voor decennia en generaties van pijn”, aldus de gouverneur. Hij pleitte voor een einde aan het geweld.

“Ik kan niet ademen”

Beelden die kort na de feiten gedeeld werden op sociale media, toonden de agent die de keel van Floyd dichtduwde en een tweede agent die toekeek. “Alsjeblieft”, kon je de wanhopige man horen smeken. “Ik kan niet ademen, mijn buik doet pijn, mijn nek doet pijn.”



De nieuwe beelden, die door de Amerikaanse nieuwszender ABC News onderzocht werden, lijken de feiten te tonen van aan de andere kant van de straat. Daardoor zie je ook wat er zich áchter de politiewagen afspeelt. Niet alleen wordt de keel van de man dichtgeduwd, er blijken nog twee andere agenten op de man te zitten. Ook op deze beelden hoor je de man voor zijn leven smeken.

Rellen

In totaal werden vier agenten die bij het incident betrokken waren ontslagen, hoewel maar twee agenten op de eerdere beelden te zien waren. De nieuwe beelden gooien daar dus nieuw licht op. De politie van Minneapolis heeft zelf nog niet gereageerd op de nieuwe video.

Honderden mensen demonstreren intussen al enkele dagen en nachten in de straten van de stad om het politiegeweld tegen zwarte mensen aan te klagen. De familie van de gestorven man en de autoriteiten hebben opgeroepen om dat vreedzaam te doen, maar op verscheidene plaatsen liep het protest al helemaal uit de hand. Er werden al verscheidene winkels in brand gestoken en geplunderd. Daarbij kwam zelfs iemand om het leven. Ook een politiecommissariaat werd in brand gestoken. De aanwezige agenten moesten volgens lokale media vluchten.

De politie gebruikt rubberen kogels en traangas om de rellen uit elkaar te slaan. De Democratische gouverneur van de staat Minnesota heeft intussen de Nationale Garde opgeroepen in bijstand.

Intussen heeft ook president Donald Trump zich laten horen. Hij goot nog olie op het vuur door de demonstranten “uitschot” te noemen en uit te halen naar de “erg zwakke radicaal-linkse” burgemeester van de stad, die hij “een compleet gebrek aan leiderschap” verweet.

Leger

Trump dreigde er ook mee om zelf in te grijpen. “Ik heb net met gouverneur Tim Walz gesproken en hem gezegd dat het leger helemaal achter hem staat. Nog meer problemen en we zullen ingrijpen. When the looting starts, the shooting starts (‘als het plunderen begint, begint ook het schieten’, red.).”

De politiecommissaris van Minneapolis heeft intussen al zijn excuses aangeboden voor de dood van Floyd. De burgemeester van de stad Jacob Frey wil de agent die zijn knie in de nek van Floyd zette, vervolgd zien. Hij verklaarde ook al dat hij op beelden niets had gezien dat toonde dat een dergelijk hardhandig optreden nodig was.

....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Obama “We kunnen en moeten beter doen"

Volgens de gewezen Amerikaanse president Barack Obama mag het overlijden van de zwarte man niet als “normaal” worden beschouwd. “Dit mag niet ‘normaal’ zijn in het Amerika van 2020. Dit mag niet ‘normaal’ zijn”, aldus de oud-president in een persbericht. “Als we willen dat onze kinderen opgroeien in een land dat aan zijn grootste idealen voldoet, kunnen en moeten we beter doen”, zegt hij.

Obama wijst erop dat het natuurlijk is om te wensen dat het leven opnieuw normaal wordt, in tijden van pandemie en economische crisis. “Maar we moeten onthouden dat het voor miljoenen Amerikanen tragisch, pijnlijk en gekmakend ‘normaal’ is om anders behandeld te worden op basis van huidskleur”, aldus de gewezen president. “Of het dan nu gaat om de gezondheidszorg, of interactie met justitie, of joggen op straat, of simpelweg naar vogels kijken in een park.”

Obama stelt nog dat het aan iedereen is, ongeacht huidskleur of stand, “om samen een ‘nieuwe normaal’ te scheppen waarin de erfenis van onverdraagzaamheid en ongelijke behandeling niet langer onze instellingen en onze harten besmet”.

De dood van Floyd wordt onderzocht door het FBI en het Minnesota Bureau of Criminal Apprehension.

