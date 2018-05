Agent (59) ziet hulpsheriff aan voor inbreker en schiet hem dood, slachtoffer blijkt zijn eigen broer (57) Speurders twijfelen aan verklaringen mvdb

28 mei 2018

18u07

Bron: Houston Chronicle - AP 0 Een Amerikaanse agent (59) zit in de cel voor de moord op zijn twee jaar jongere boer, die eveneens politieman van beroep is. Robert Lee verklaarde aan de speurders in zijn Texaanse woonplaats Stagecoach dat hij vrijdagavond zijn eigen broer Rocky Lee (57) aanzag voor een inbreker en vervolgens enkele schoten afvuurde. Speurders twijfelen aan zijn relaas.

De agent met 35 jaar dienst op de teller was alleen thuis en was niet van dienst. Zijn twee jaar jongere broer is sinds jaar en dag hulpsheriff in het nabijgelegen Harris County. Ook hij was die avond niet aan het werk. Rocky Lee wou vermoedelijk langsgaan bij Robert om te controleren of alles in orde was.

De speurders zitten met heel veel vragen. Heeft Rocky niet aangeklopt? Kwam er niemand opendoen en probeerde Rocky de woning te betreden? Zegt Robert wel de waarheid? Is een eventuele ruzie drastisch uit de hand gelopen? Feit is dat er verschillende schoten zijn afgevuurd in de badkamer van de woning. Toen Robert Lee de dodelijke schietpartij telefonisch meldde bij de hulpdiensten, had hij het over een jonge inbreker, niet over zijn broer. Het is nog niet geweten of Robert Lee zijn dienstwapen gebruikte. Speurders troffen bij de woning geen sporen van braak aan.

Robert Lee werd enkele uren na de schietpartij opgepakt. Hij werd behandeld voor hoge bloeddruk. 's Anderendaags werd hij aangeklaagd voor moord. Wie een agent doodt in de staat Texas, riskeert de doodstraf. Volgens de autoriteiten komen de aanklachten daar niet voor in aanmerking, daar het slachtoffer op het ogenblik van de feiten niet aan het werk was.