Agent (40) en vrouwelijke collega (25) dood aangetroffen in commissariaat Avignon

05 april 2019

20u13

Bron: Belga - Europe 1 - La Provence 0 Twee politieagenten zijn deze namiddag dood aangtroffen in het hoofdcommissariaat van de zuidelijke Franse stad Avignong. Het gaat om een veertigjarige agent en een 25-jarige agente. Ze behoorden tot het gemeentelijke politiekorps.

Volgens radiozender Europe 1 zou de agent zijn vrouwelijke collega hebben gedood vooraleer het wapen op zichzelf te richten. Ook de regionale krant La Provence berichtte in die zin. Het gaat wellicht om een passioneel drama. De lichamen werden omstreeks 17.30 uur aangetroffen in het hoofdpolitiekantoor in de Quai de la Ligne.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be

