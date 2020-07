Agent (33) die smekende omstanders George Floyd negeerde, is op borgtocht vrij Sebastiaan Quekel

06 juli 2020

11u17

Bron: AD.nl 0 Een van de voormalige politieagenten die betrokken was bij de gewelddadige dood van George Floyd in Minneapolis, is op borgtocht vrijgekomen. Het gaat om medeverdachte Tou Thao (33). Hij is de derde verdachte die in afwachting van zijn proces is vrijgelaten uit de gevangenis. Alleen hoofdverdachte Derek Chauvin zit nog achter slot en grendel.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Eerder werden de 37-jarige Thomas Lane en de 26-jarige J. Alexander Kueng, twee andere agenten, al op borgtocht vrijgelaten. De dood van Floyd eind mei was door omstanders gefilmd en heeft wereldwijd geleid tot een storm van verontwaardiging en protesten tegen politiegeweld en racisme.

Borgsom

Thao kwam gisterochtend vrij uit de gevangenis van Hennepin County na betaling van een borgtocht van 750.000 dollar (ruim 600.000 euro, red.). Wil dit ook meteen zeggen dat de dertiger het enorme bedrag van de borgsom zelf heeft betaald? Nee, dat hoeft niet per se.



In de Verenigde Staten is een hele industrie van private borgtochtgeldschieters (zogeheten ‘bail bonds’) actief. Zij schieten het overgrote deel van het totaalbedrag van de borgsom voor, waardoor de gedetineerde ‘slechts’ tien procent zelf moet dokken. In ruil vraagt de borgtochtgeldschieter onderpand in de vorm van het huis, de auto of de familiejuwelen van de gedetineerde.

Thao is een van de drie agenten die worden vervolgd op beschuldiging van medeplichtigheid bij moord in de tweede graad. ‘In de tweede graad’ houdt in het Amerikaanse strafrecht in dat de dader wel de intentie had om te doden, maar zonder voorbedachte rade. Dat kan hem een maximale gevangenisstraf van 40 jaar opleveren.

‘Check zijn polsslag’

Vorige maand doken er nieuwe videobeelden die tonen hoe agent Thao omstanders op afstand houdt, terwijl zijn collega Derek Chauvin zijn knie op de nek van George Floyd houdt.

Omstanders smeken hem daarmee te stoppen en wijzen de agenten erop dat Floyd niet meer beweegt. “Check zijn polsslag”, roepen omstanders de hele tijd. “Check zijn pols! Hij beweegt niet meer! Ga van hem af! Ga van zijn nek af!” De agenten krijgen ook verwensingen naar hun hoofd geslingerd. Agent Tou Thao blijft echter doof voor het gesmeek. Hij blijft zijn blik strak op de omstanders houden en maakt hen duidelijk dat ze geen stap dichterbij mogen komen.

De vierde betrokken ex-agent, Derek Chauvin (44), is aangeklaagd voor moord in de tweede graad. Zijn borgtocht is vastgesteld op 1,25 miljoen dollar. De vier agenten zijn na het voorval allen direct ontslagen. Ze verschenen vorige week opnieuw voor de rechter in Hennepin County. De advocaat van Thao verklaarde dat hij een motie zou indienen om het proces te verplaatsen.

De straat op

De dood van Floyd leidde tot een golf aan protesten tegen politiegeweld en racisme, ook buiten de Verenigde Staten. Mensen van over de hele wereld gingen de afgelopen weken de straat op om hun ongenoegen te uiten over raciale ongelijkheid en politiegeweld. Dat leidde ook tot plunderingen.

Voor miljoenen mensen is de dood van Floyd, als gevolg van keihard optreden van blanke agenten, de druppel die de emmer deed overlopen. Betogers zijn in hun gedachten niet alleen bij George Floyd, maar ook bij alle voorvallen die henzelf of anderen in hun nabije omgeving zijn overkomen.

Lees ook: Eén was nog maar vier dagen in dienst, ander had al 18 klachten aan zijn been: dit is wat we weten over ex-agenten die George Floyd dood injoegen