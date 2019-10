Afzettingsprocedure Trump: Democraten dagvaarden Witte Huis RL

05 oktober 2019

01u15

Bron: ANP, Belga 0 Democratische leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben het Witte Huis gedagvaard om aan documenten te komen die kunnen helpen in hun onderzoek naar een afzettingsprocedure van president Donald Trump.

De hoofden van drie commissies van het Huis van Afgevaardigden Elijah Cummings, Adam Schiff en Eliot Engel, zeggen dat ze geen andere keuze hadden dan het Witte Huis te dagvaarden. De drie hadden documenten opgevraagd, maar die kregen ze niet te zien. Ze hopen dat dit nu wel kan.

Het Witte Huis krijgt tot 18 oktober de tijd. Doet het dan niet zoals gevraagd, dan zal dit worden beschouwd als het belemmeren van het afzettings-onderzoek, verklaarden de voorzitters van de bevoegde commissies vrijdag.



Trump is onder druk komen te staan nadat bekend werd dat hij de Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft gevraagd een onderzoek in te stellen naar Joe Biden en diens zoon Hunter. Biden is een politieke rivaal van Trump die hoopt het tegen hem op te nemen bij de presidentverkiezingen in 2020.