Afzettingsprocedure tegen Trump formeel begonnen. Amerikaans Rekenhof: “President schond wet met inhouding hulp aan Oekraïne” kv

16 januari 2020

16u50

Bron: Reuters, Belga, Washington Post 2 De beslissing van de Trump-administratie om vorig jaar de militaire hulp aan Oekraïne in te houden, hoewel die hulp was goedgekeurd door het Amerikaans Congres, is in strijd met de wet. Dat zegt het Amerikaans Rekenhof vandaag in een rapport. Ondertussen is Oekraïne een onderzoek gestart naar het mogelijk illegaal schaduwen van de vroegere Amerikaanse ambassadrice Marie Jovanovic, een belangrijke getuige in de impeachmentprocedure tegen de Amerikaanse president. Mogelijk gebeurde dat in opdracht van bondgenoten van Trump.

“Een getrouwe uitvoering van de wet staat de president niet toe zijn eigen beleidsprioriteiten in de plaats te stellen van wat door het Congres bij wet werd vastgelegd. Het Office of Management and Budget (OMB: de begrotingsdienst van het Witte Huis, red.) weerhield de fondsen om een politieke reden, dat is onder de wet op inbeslagneming niet toegelaten”, luidt in het verdict van het Rekenhof.

Het Witte Huis weerlegt het oordeel van het Rekenhof en beschuldigt het agentschap van “bemoeienis” en een poging om deel uit te maken van de “mediacontroverse van de dag”.



“We gaan niet akkoord met de mening van het Rekenhof”, reageert OMB-woordvoerster Rachel Semmel. “OMB maakt gebruik van zijn autoriteit om te garanderen dat het geld van de belastingbetaler besteed wordt in overeenstemming met de prioriteiten van de president en met de wet.”

Bezorgdheid binnen OMB

Uit het rapport van het Rekenhof blijkt echter dat de beslissing om de financiële en militaire steun aan Oekraïne in te houden binnen het OMB niet door iedereen gesmaakt werd. Wanneer het Witte Huis het Pentagon de opdracht gaf om de hulp aan Oekraïne in te houden, waarschuwden verscheidene OMB-medewerkers ervoor dat dit ongepast was. Minstens twee medewerkers stapten op, deels uit bezorgdheid aangaande het geld voor Oekraïne.”

Weerhouding hulp centraal in impeachment

Het oordeel van het Rekenhof komt er op de dag dat de impeachmentprocedure tegen president Trump formeel aanvangt in de Senaat. De eigenlijke procesvoering start ten vroegste volgende week dinsdag.

De kwestie staat centraal in de poging van de Democraten om Trump af te zetten. Hij zou immers militaire hulp hebben ingetrokken om de Oekraïense president Volodymyr Zelenski onder de druk te zetten een onderzoek in te stellen naar Joe Biden en diens zoon Hunter. Voormalig vicepresident Joe Biden maakt grote kans om de Democratische nominatie voor de presidentsverkiezingen op zak te steken.

Volgens CNN blijkt uit regeringsdocumenten dat het OMB al ruwweg negentig minuten na het ondertussen beruchte telefoontje van Trump met Zelenksi op 25 juli het Pentagon de opdracht gaf de hulp te bevriezen.

Schaduwing Jovanovic

Het Oekraïens ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt vandaag dat er een gerechtelijk onderzoek werd opgestart “voor de schending van het brief- en telefoongeheim” en “inbreuk op de privésfeer” van Marie Jovanovic. Van 2016 tot het voorjaar van 2019 was ze de Amerikaanse ambassadeur, tot ze op vraag van Trump werd teruggestuurd. Volgens de New York Times moet het onderzoek nagaan of bondgenoten van Trump daarom gevraagd hadden.

Het nieuws komt er nadat het Huis van Afgevaardigden de gesprekken tussen een Amerikaanse lobbyist en Lev Parnis publiceerde. Die laatste is een Amerikaan van Oekraïense origine die dicht bij Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giuliani staat. In die gesprekken maakt Parnas een toespeling op Jovanovic, die onder bewaking zou staan.



“Ons doel is na te gaan of de Oekraïense en internationale wetgeving op de bescherming van diplomaten geschonden is, of dat het hier gewoon gaat om opschepperij en foute informatie tijdens een informeel gesprek tussen twee Amerikanen”, aldus het ministerie in een communiqué.

Hoe verloopt het impeachtmentproces in de Senaat?

De Amerikaanse Senaat maakt zich vandaag op voor het afzettingsproces tegen president Donald Trump dat ten vroegste volgende week dinsdag zou beginnen.

Gisteren hebben de zeven door het Huis van Afgevaardigden benoemde “impeachmentmanagers” de twee artikels aan de Senaat overhandigd. De zeven “aanklagers”, allen Democraten uit het Huis, zullen vandaag opnieuw naar de Senaat stappen en rond de middag (18 uur Belgische tijd) in de Hoge Vergadering de twee artikels van inbeschuldigingstelling voorlezen.

Als leider van de zeven aangestelde “impeachmentmanagers” zei Adam Schiff: “Donald Trump, president van de Verenigde Staten, is in beschuldiging gesteld voor zware misdaden en delicten”. Dan legde hij, terwijl de Hoge Vergadering stilzwijgend luisterde, de inhoud van de twee aanklachten uit: machtsmisbruik en tegenwerking van het Congres.

Tijdens dat voorlezen stuurde woordvoerster Stephanie Grisham een nieuwe tweet de wereld in om de gang van zaken aan te klagen. “De Democraten lezen nu hun veinzende (“sham” in het Engels, red.) artikels van impeachment voor, die zij in elkaar hebben gestoken om president Trump af te houden van zijn continu succes namens de VS. Hij werkt, zij (de Democraten) zaniken”, aldus Grisham die ook in herinnering bracht dat woensdag een “historisch” handelsakkoord met China is afgesloten.

After yesterday’s historic trade deal w China & USMCA passed today, the dems are now reading their sham articles of impeachment, which they manufactured in order to stop @realDonaldTrump from his continued success on behalf of 🇺🇸. He’s working - they’re whining. Stephanie Grisham(@ PressSec) link

Het voorlezen van de artikelen is nog maar een formeel begin. De eigenlijke procesvoering start ten vroegste volgende week dinsdag.

Daarna arriveert opperrechter John Roberts van het Hooggerechtshof. Hij zal het proces leiden. Zijn eerste taak is de 100 senatoren als jurylid in te zweren, nadat hij zelf is ingezworen. De senatoren moeten zweren aan “onpartijdige justitie” te doen. Vervolgens krijgt Trump een sommatie en kan hij antwoorden op de beschuldigingen. Dat zal wellicht schriftelijk gebeuren.

Het is nog steeds onduidelijk of de Republikeinse partijgenoten van Trump zullen ingaan op de eis van de Democraten om getuigen op te roepen en nog meer documenten voor te leggen.

Naar verwachting zal de Senaat dagelijks bijeenkomen voor het proces, behalve op zondag.

Dat de Senaat Trump schuldig zal bevinden en hem bijgevolg zal afzetten, is weinig waarschijnlijk. De Republikeinen beschikken immers over 53 van de 100 zetels.