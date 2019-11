Aftredend premier Hariri wil volgende regering in Libanon niet meer leiden AW

26 november 2019

20u37

Bron: Belga 0 De aftredende Libanese premier Saad Hariri kondigde vandaag aan dat hij in de nieuwe regering niet opnieuw regeringsleider wil zijn. Daarmee legt hij de bal in het kamp van zijn tegenstanders, maar een andere kandidaat-premier lijkt niet meteen voorhanden.

Hariri diende eind oktober zijn ontslag in door de aanhoudende protesten tegen de heersende elite en de corruptie in Libanon. De nieuwe regering zal de lastige taak hebben om de zware economische crisis in het land te tackelen. De post van premier is volgens het Libanese systeem van machtsdeling voorbehouden aan een soenniet, en Hariri wordt traditioneel gezien als de leider van de soennitische zijde.

Het sjiitische Hezbollah en zijn medestanders wilden dat Hariri zou terugkeren als premier. Ze weigerden zijn vraag om een puur technocratische regering te vormen, omdat ze liever een regering van technocraten en politici zien.

“Duidelijke beslissing”

"Ik hou me aan de regel 'niet ik, liever iemand anders' om een regering te vormen die zich bezighoudt met de wensen van de jonge mannen en vrouwen", aldus de uittredend premier, die het had over een "duidelijke en gedecideerde beslissing". De andere politieke krachten verweet hij "onverantwoorde praktijken" en een "chronische ontkenning".

President Michel Aoun moet nu officiële consultaties houden met leden van het parlement om een nieuwe premier aan te duiden. De kandidaat die de meeste steun geniet, wordt voorgedragen.

